Беларус показал грозную свечку-ОМОНовца. Она упакована в коробку-автозак!

Источник материала: KYKY

Пару дней назад в профиле магазина Skult («скандально неизвестный бренд») появилось занимательное обновление ассортимента. Там показали свечку в виде бойца ОМОНа, прикрывающегося щитом. И упаковали ее в коробку-автозак!

Магазин Skult позиционирует себя как «субкультурная мастерская индивидуальных неврозов и навязчивых идей». Он выпускает «только то, что накипело».

Свечка — часть коллекции «Факел». Она выполнена из экологического сырья. «Природные материалы, современные технологии и чувство острой справедливости», — анонсировал свечку витебчанин Павел Юрков в Facebook. Правда, опубликованные фотографии — пререлиз, поэтому цена пока неизвестна.