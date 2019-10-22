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Беларус показал грозную свечку-ОМОНовца. Она упакована в коробку-автозак!
Источник материала: KYKY>
Пару дней назад в профиле магазина Skult («скандально неизвестный бренд»)
Магазин Skult позиционирует себя как «субкультурная мастерская индивидуальных неврозов и навязчивых идей». Он выпускает «только то, что накипело».
Свечка — часть коллекции «Факел». Она выполнена из экологического сырья. «Природные материалы, современные технологии и чувство острой справедливости», —
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