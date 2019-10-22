﻿ Беларус показал грозную свечку-ОМОНовца. Она упакована в коробку-автозак!. 21.by
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Беларус показал грозную свечку-ОМОНовца. Она упакована в коробку-автозак!

21.10.2019 17:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пару дней назад в профиле магазина Skult («скандально неизвестный бренд») появилось занимательное обновление ассортимента. Там показали свечку в виде бойца ОМОНа, прикрывающегося щитом. И упаковали ее в коробку-автозак!

Магазин Skult позиционирует себя как «субкультурная мастерская индивидуальных неврозов и навязчивых идей». Он выпускает «только то, что накипело». 

Свечка — часть коллекции «Факел». Она выполнена из экологического сырья. «Природные материалы, современные технологии и чувство острой справедливости», — анонсировал свечку витебчанин Павел Юрков в Facebook. Правда, опубликованные фотографии — пререлиз, поэтому цена пока неизвестна.

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Пару дней назад в профиле магазина Skult («скандально неизвестный бренд») появилось занимательное обновление ассортимента. Там показали свечку в виде бойца ОМОНа,...
 
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