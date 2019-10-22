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МИД предостерегает белорусов, едущих в Ливан

21.10.2019 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД рекомендовало белорусам, едущим в Ливан, учитывать, что там проходят акции протеста, которые привели к беспорядкам в Бейруте.

Граждан, которые уже находятся на территории Ливана, просят сообщить о своем местонахождении в консульскую службу посольства Беларуси в Сирийской Арабской Республике по телефонам: +963116118097 и +963116118098. 

Вопросы вылета в Беларусь дипломаты рекомендуют заранее решать с представительствами соответствующих авиаперевозчиков (телефон представительства авиакомпании "Белавиа" в Бейруте: +9613908412).


В Ливане уже несколько дней происходят антиправительственные протесты и всеобщая забастовка. В акции принимает участие четверть населения страны. Протестующие блокируют движение на дорогах. Во время акций протеста закрыты университеты, школы и банки. Протестующие требуют не только экономических, но и политических реформ, передает "Еврорадио".
 
 
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МИД рекомендовало белорусам, едущим в Ливан, учитывать, что там проходят акции протеста, которые привели к беспорядкам в Бейруте.
 
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