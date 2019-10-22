МИД предостерегает белорусов, едущих в Ливан

Граждан, которые уже находятся на территории Ливана, просят сообщить о своем местонахождении в консульскую службу посольства Беларуси в Сирийской Арабской Республике по телефонам: +963116118097 и +963116118098.





Вопросы вылета в Беларусь дипломаты рекомендуют заранее решать с представительствами соответствующих авиаперевозчиков (телефон представительства авиакомпании "Белавиа" в Бейруте: +9613908412).







