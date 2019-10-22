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Эксперт: Критикуя министров, Румас переводит стрелки от себя

21.10.2019 18:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский – о том, почему дипломаты не должны продавать тракторы.

Глава правительства Сергей Румас раскритиковал министров и глав областей за проблемы с экспортом и замедление темпов роста экономики по итогам 9 месяцев текущего года, пишет "Солидарность".

— Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства, — заявил премьер-министр.

О поведении Сергея Румаса на Примусе высказался эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский:

— Во-первых, это надежда немножко перевести стрелки вниз. И в сторону, в том числе на Россию. Мол, потери наши связаны с налоговым маневром. Как всегда — внешний фактор.

По словам эксперта, с таким же успехом премьер-министр мог бы пожурить подчиненных за то, что вместо поиска новых рынков они смотрят в ожидании решения всех проблем на главу государства.


— Дипломаты ведь не профессиональные продавцы, не продажники. Я понимаю, когда они в каких-то заморских странах занимаются организацией благоприятной среды. Договариваются о выставках, о льготном визовом режиме для продавцов, работающих на наших заводах, — говорит Геннадий Терпиловский.

Дипломаты должны заниматься сопровождением, продавцы—профессиональными продажами. Каждый должен заниматься своим делом, ответил эксперт на упрек Румаса в адрес МИДа, который «серьезно не дорабатывает» в вопросах экспорта.

Проблема заключается в том, что по сложившейся практике все надеются на вышестоящее руководство. В итоге оказывается, что где-то на тракторном заводе в отделе маркетинга думают: «А зачем мне самому куда-то ехать, договариваться? Ведь за меня наверху уже все порешали».

На деле же оказывается, что представители предприятий приезжают за границу в полной уверенности, что за них уже все «порешали».
 
 
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Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский – о том, почему дипломаты не должны продавать тракторы.
 
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