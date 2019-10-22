Глас вопиющего в пустыне: ЕС призвал власти Беларуси обеспечить соблюдение прав человека на выборах

Дирк Шубель отметил, что ЕС следит за предвыборным периодом и снова призывает власти Беларуси обеспечить полное соблюдение прав человека и основных свобод до, во время и после избирательного цикла.





По его словам, ЕС также призывает создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия для того, чтобы граждане могли реализовать свое право на участие в государственных делах, сообщает БелаПАН.





Дирк Шубель подчеркнул, что ЕС по-прежнему призывает белорусские власти провести «серьезную реформу избирательного законодательства и процессов» в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы.





При этом ЕС готов оказать Беларуси поддержку в проведении таких реформ.





По словам Шубеля, Евросоюз также приветствует приглашение БДИПЧ ОБСЕ к наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси.