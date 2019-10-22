Клинтон потроллила Трампа

написала , что нашла "письмо" в архиве. Клинтон, что нашла "письмо" в архиве.













В документе, якобы отправленном советскому лидеру Никите Хрущеву во время Карибского кризиса, 35-й президент США Джон Кеннеди просит его "не быть мудаком".





"Дорогой премьер Хрущев, не будь мудаком, хорошо? Убери свои ракеты с Кубы. Каждый тогда скажет: "Ура, Хрущев, ты – лучший!" Но если ты этого не сделаешь, все скажут: "Ну что за мудак?!" – и назовут твою мусорную страну Советский Халюс (Клинтон использовала слово bunion – деформация косточки большого пальца на ноге, созвучное с union – союз. – "ГОРДОН"). Позвоню тебе позже, обнимаю", – говорится в пародийном письме.





Ранее Трамп отправил письмо, в котором просил Эрдогана "не быть дураком", "не строить из себя крутого парня" и не начинать военную операцию в Сирии 9 октября.









По информации ВВС, Эрдогана разозлил стиль написания, он выбросил письмо и в тот же день начал военную операцию против курдских формирований в Сирии.





С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвовали США, правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции. 14 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о выводе войск США из Сирии.



