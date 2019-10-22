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«На треть заполнены, площади простаивают». В Минске может появиться еще 22 торговых центра
Источник материала: Tut.by
В Минске в обозримом будущем может появиться еще 22 торговых центра. Кроме того, есть еще 104 намерения на строительство таких объектов. Об этом рассказал Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».
В предпринимательских кругах еще 10 лет назад предлагалось принять закон о гипермаркетах, который бы урегулировал вопросы строительства таких объектов.
— Мы обращали внимание на то, что должно быть оптимальное количество крупных объектов торговли — гипермаркетов. Крупная торговля не должна быть в центре города, — поясняет Владимир Карягин. — Но его, к сожалению, не приняли.
Именно из-за того, что такого закона нет, мы имеем то, что имеем, считает председатель.
— Все торговые центры, в первую очередь
Напомним, в Беларуси на 1000 человек в среднем
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Сейчас в Беларуси работает больше 610 торговых центров, некоторые полупустые.
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