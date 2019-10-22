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Учёные рассказали о пользе чернослива для женщин

21.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Учёные рассказали о пользе чернослива для женщин

Специалисты из США рассказали о полезных свойствах сухофрукта.

Исследование показало, что в черносливе содержится ряд полезных элементов, включая кальций, фосфор, магний и калий.

Входящие в состав чернослива вещества помогают в укреплении костей и снижают риск развития остеопороза – заболевания, представляющего особую опасность для женщин в возрасте от сорока лет.

Полезные свойства сухофрукта были доказаны в результате исследования, в котором принимали участие женщины-добровольцы.

Участницы эксперимента были разделены на две группы. Представительницы первой употребляли чернослив, а рацион дам из второго коллектива пополнился сушёными яблоками.

В результате у женщин из первой группы была отмечена высокая прочность костей.

Кроме того, исследователи отметили пользу чернослива для замедления старения организма и улучшения состояния органов пищеварения.

Источник: belnovosti.by

 
 
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Специалисты из США рассказали о полезных свойствах сухофрукта. Исследование показало, что в черносливе содержится ряд полезных элементов, включая...
 
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