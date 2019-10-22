Учёные рассказали о пользе чернослива для женщин

Источник материала: Газета Авангард





Специалисты из США рассказали о полезных свойствах сухофрукта.

Исследование показало, что в черносливе содержится ряд полезных элементов, включая кальций, фосфор, магний и калий.

Входящие в состав чернослива вещества помогают в укреплении костей и снижают риск развития остеопороза – заболевания, представляющего особую опасность для женщин в возрасте от сорока лет.

Полезные свойства сухофрукта были доказаны в результате исследования, в котором принимали участие женщины-добровольцы.

Участницы эксперимента были разделены на две группы. Представительницы первой употребляли чернослив, а рацион дам из второго коллектива пополнился сушёными яблоками.

В результате у женщин из первой группы была отмечена высокая прочность костей.

Кроме того, исследователи отметили пользу чернослива для замедления старения организма и улучшения состояния органов пищеварения.

Источник: belnovosti.by