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В каких странах лучшие пенсионные системы в мире, а в каких - «с серьезными недостатками»

21.10.2019 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нидерланды и Дания — страны с самыми эффективными пенсионными системами в мире. К такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании Mercer и Центра финансовых исследований при университете Монаша в Мельбурне, проанализировав пенсионные системы в 37 странах, где проживает 63% мирового населения.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Эксперты оценивали пенсионные системы по трем группам критериев: качество (сюда входят такие показатели, как, например, размер пенсионных выплат, выгодность пенсионных вложений и размер налоговых льгот по этим вложениям), устойчивость (демографическая ситуация в стране, пенсионный возраст, занятость среди людей предпенсионного и пенсионного возраста) и неприкосновенность (защита пенсионных накоплений от экономических рисков, уровень государственной поддержки). По каждому из этих критериев страна получала баллы, которые потом суммировались и определяли ее место в рейтинге.

В результате в группу А («первоклассная и надежная пенсионная система, которая предоставляет хорошие выплаты, устойчива и обладает высоким уровнем неприкосновенности») попали только две страны — Нидерланды и Дания. Группа B («система с прочной структурой и большим количеством хороших качеств, но в которой есть области для совершенствования») оказалась куда более многочисленной. Туда вошли Австралия, Финландия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зелания, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария и Германия.

Польша, единственная соседка Беларуси в этом рейтинге, оказалась в группе С («система с некоторыми хорошими качествами, но вместе с тем с серьезными рисками и недочетами, без работы над которыми ее эффективность и устойчивость могут оказаться под вопросом»). Помимо Польши в эту группу попали, к примеру, США, Великобритания, Франция, Испания, Саудовская Аравия, Перу и ЮАР. И, наконец, в последнюю группу D («система с серьезными слабостями и недостатками, без работы над которыми ее эффективность и устойчивость находятся под сомнением») попали такие страны, как Япония, Южная Корея, Китай, Индия и Турция.

Доктор Дэвид Нокс, старший парнер компании Mercer, отмечает, что риски, связанные со старением населения, одинаковы во всем мире.

— Реформы экономической политики, необходимые для того, чтобы смягчить эти риски, тоже одинаковы. Они связаны с возрастом выхода на пенсию, поощрением людей работать дольше, изменением системы выплат. Однако эти реформы зачастую непросты и могут потребовать долгого переходного периода, — говорит Дэвид Нокс.

В свою очередь, жители Беларуси считают, что проблемы белорусской пенсионной системы связаны с отсутствием доверия к ней и к государству, несправедливостью пенсионных начислений, недостаточным размером пенсий.

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Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и Центра финансовых исследований при университете Монаша в Мельбурне, проанализировав пенсионные системы в 37...
 
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