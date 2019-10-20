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Cпикер парламента Британии заблокировал голосование по Brexit-соглашению
Источник материала: Партизан
Спикер британского парламента Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать сегодня за соглашение о Brexit, чем существенно увеличил шансы "жесткого" выхода Британии из ЕС.
Как сообщает
Объясняя свое решение, Беркоу заявил, что соглашение нельзя еще раз выносить на голосование, поскольку это то же предложение, которое было представлено для рассмотрения в субботу.
Аргумент, что ситуация изменилась из-за писем об отсрочке Brexit, которые Борис Джонсон отправил в Брюссель на выходных, спикер назвал неубедительным.
Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.
После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.
Великобритания, по планам, должна выйти из ЕС 31 октября. Пока не известно, согласятся ли Евросоюз и Великобритания на новую отсрочку Brexit.
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Спикер британского парламента Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать сегодня за соглашение о Brexit, чем существенно увеличил шансы "жесткого"...
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