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Районный лагерь «Лидер» в числе победителей республиканского конкурса

21.10.2019 10:06 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

15 октября в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Світанак» Пинского района прошел республиканский семинар-совещание Министерства образования и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, посвященный итогам летней оздоровительной кампании 2019 года. В нем приняли участие министр образования Игорь Васильевич Карпенко, директор РЦО Геннадий Николаевич Болбатовский, представители органов госуправления, оздоровительных лагерей. Во время семинара-совещания состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса на лучший лагерь. В номинации «Новые модели организации детского отдыха «Сделаем лето ярче» дипломом III степени награждена Оксана Рылко, главный специалист отдела по образованию Ганцевичского райисполкома, за разработку проекта «Лидер-Хогвартс, или послание Альбуса Дамблдора», реализованного в 2019 году в районному лагере «Лидер».

Районный лагерь «Лидер» в числе победителей республиканского конкурса
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15 октября в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Світанак» Пинского района прошел республиканский семинар-совещание Министерства образования и...
 
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