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«Меня использовали и выбросили, оставив без пенсии». Почему и как белорусы попадают в пенсионную ловушку
Источник материала: Tut.by
Власти
«Когда есть политическая воля, средства находятся»
Как положительные оценил планируемые нововведения координатор правовых программ Белорусского Хельсинкского комитета Дмитрий Черных.
«То, что срок срочной службы в армии будет включен в страховой стаж, хорошо. В этом проявляется стремление власти поддержать армию и желание сделать ее привлекательной для молодых людей. Однако это недостаточный шаг, эта мера усиливает образовавшуюся пропасть между правами мужчин и женщин, дискриминируя последних. В абсолютном большинстве случаев именно женщины уходят в отпуск по уходу за ребенком, период которого не засчитывается в страховой стаж. Чаще всего именно женщины ухаживают за пожилыми родственниками, и этот период в страховой стаж тоже не включается», — отметил Черных в комментарии для Naviny.by.
По мнению эксперта, аргумент государства, что в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком или ухода за пожилым человеком люди не платят в ФСЗН, а им самим при этом выплачивается пособие, не состоятелен:
«Доказательством этого является тот факт, что в случае со срочниками эти аргументы смогли обойти. Когда есть политическая воля, средства находятся».
Необходимо отметить, что включение периода службы в армии в страховой стаж — это далекая перспектива. Сейчас государству ничего не стоит пообещать 18-летним юношам засчитать полтора года в армии в страховой стаж, потому что реализация этого обещания начнется нескоро — более чем через 40 лет.
А вот разобраться с проблемой тысяч граждан Беларуси, которые из-за внесенных в 2015 году изменений в законодательство и не предусмотренного переходного периода остались в пожилом возрасте без средств к существованию, надо уже сегодня.
В стране сейчас, по данным Минтруда,
Кто-то слишком долго сидел в отпуске по уходу за детьми, кто-то ухаживал за престарелыми родственниками, кто-то воспользовался правом находиться дома с ребенком младше 12 лет или недоработал нужный срок в силовых структурах.
«Стыдно, потому что оказалась человеком без пенсии»
В их числе и Светлана Алексеевна. Она просит не называть ее фамилию, потому что ей «стыдно оказаться человеком без пенсии, без средств к существованию, хотя работала».
В мае женщине исполнилось 57 лет, она не работает и не получает пенсию, живет с мужем-пенсионером, от которого полностью материально зависит. Говорит, что лекарства купить не за что, пройти платное обследование тоже.
«Когда я обратилась, чтобы мне зачислили пенсию, я думала, что у меня 22 года страхового стажа, а оказалось, что надо было отнять 14 лет, которые я проработала в МВД. Я увидела ответ чиновников с отказом в пенсии и испытала шок. Я даже предположить не могла, когда слышала о ловушке страхового стажа, что это коснется меня. А вот коснулось и больно ударило».
Светлана Алексеевна пошла работать сразу после окончания школы в 1980 году. В 1982 году устроилась в службу пожарной охраны МВД, где прослужила до 1996 года. Говорит, что были месяцы, когда за пультом работала чуть ли не сутками. В звании старшины уволилась, потому что надо было ухаживать за мамой, которая перенесла инсульт и потеряла память:
«Мы растили двух детей, содержали маму и неработающего отчима за зарплату мужа. Поменяли квартиру, чтобы быть к маме поближе, жили на одной лестничной площадке. По сути, у меня был выбор либо сдать маму в интернат, либо бросать службу. Я выбрала второе, не будучи способной даже предположить, что делаю роковой шаг, лишаю себя пенсии».
Когда ей отказали в начислении пенсии, женщина обратилась в Администрацию президента, но ответ получила из Мингорисполкома. В нем сообщалось, что она подпадает под указ № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», соответственно, право на трудовую пенсию она как бывший работник МВД получила бы, если бы не менее 10 календарных лет проходила службу (это соблюдено) и еще 10 лет платила страховые взносы, но при общем стаже работы не менее 20 лет (у мужчин, подпадающих под указ, не менее 25 лет).
Здесь как раз и кроется проблема — 14 лет службы Светланы Алексеевны в МВД в страховой стаж не включаются, как и периоды отпуска по уходу за детьми до трех лет, а также годы ухода за мамой. В результате из почти 22 лет трудового стажа страхового ей насчитали около восьми.
«Меня использовали и выбросили, оставив без пенсии», — говорит женщина. Она и предположить не могла, что все так в одночасье поменяется в законодательстве. Это и неудивительно — еще в 2014 году минимальный страховой стаж составлял всего 5 лет, и многие, как Светлана, строили свои планы, исходя из прежних норм.
Формально женщина может доработать недостающие два года с выплатой страховых взносов, но здоровье подводит: «Я когда внукам блины жарю, сковороду ставлю на плиту двумя руками. Мне болят все кости и суставы. Я состою как безработная на бирже труда, но правда в том, что я не могу работать ночью, не могу носить тяжести. А именно такую работу мне и предлагают».
Если Светлана не сможет доработать недостающие годы, до конца жизни, начиная с 60 лет (мужчины с 65 лет), будет получать социальную пенсию в размере половины прожиточного минимума (на сегодняшний 115,46 рублей). Средний же размер трудовой пенсии по возрасту в нашей стране — около 400 рублей. Жизнь на социальную пенсию — это нищета.
Это дискриминация женщин
Кейсом Светланы Алексеевны занимается Белорусский Хельсинкский комитет, который готовит сообщение в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
БХК уже направил в Комитет сообщение о нарушении Беларусью Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин по поводу другой женщины, рассказал Дмитрий Черных.
Виктории Петровне, вырастившей двоих детей, при трудовом стаже 26 лет насчитали чуть больше 13 лет страхового стажа. Женщина живет в маленьком городе, где работы не было ни в 90-е, ни теперь.
В индивидуальном сообщении юристы БХК отмечают, что в результате резкого увеличения страхового стажа заявительница не успела доработать его по новым правилам и лишилась пенсии, на которую рассчитывала по достижении 55 лет (на момент выхода на пенсию в 2016 году). Также она не может получить и социальную пенсию, поскольку возраст для ее получения увеличился до 60 лет.
По подсчетам юристов БХК, страховой стаж она сможет догнать лишь в 2022 году, т.е. когда ей исполнится 61 год, и при условии, что будет постоянно работать.
Дмитрий Черных отмечает, что в результате изменений в пенсионном законодательстве больше других пострадали женщины, причем вырастившие ни одного ребенка.
Согласно законодательству, в трудовой стаж входит период отпуска по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет, но не более 9 лет в общей сложности. В страховой стаж этот период не входит. И только для матерей (отцов) пяти и более детей предусмотрена льгота — на пенсию можно выйти в 50 лет после уплаты в ФСЗН взносов в течение 5 лет.
«Отмечу, что в 2016 году среди рекомендаций для Беларуси Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин была рекомендация учитывать права женщин при назначении пенсий. Комитет выразил беспокойство тем, что время, потраченное на опеку детей или родственников, не отражается в пенсионных пособиях. Комитет рекомендовал государству учитывать неоплачиваемый женский труд по уходу в семье в национальной статистике и включать его в расчет пенсий и социальных выплат. Через некоторое время Беларусь будет отчитываться перед Комитетом о проделанной работе, которой в этой части нет», — заключил Дмитрий Черных.
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«Меня использовали и выбросили, оставив без пенсии». Почему и как белорусы попадают в пенсионную ловушку
В Беларуси более трех тысяч человек не получают пенсию из-за нехватки страхового стажа.
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