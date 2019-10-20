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Города-побратимы Брест – Равенсбург. Очередной шаг на пути к дальнейшему сотрудничеству

21.10.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 2014 года в рамках программы городов-побратимов Брест – Равенсбург государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Бреста» сотрудничает со школой Эдит-Штайн (г. Равенсбург, ФРГ). В ходе сотрудничества учащиеся двух стран имеют возможность ознакомиться с достижениями государств в области образования, национальной культуры, спорта, молодежной политики, изучить культуру и быт двух стран. Участвуя в этой программе, школьники приобретают личный опыт коммуникативного общения, повышается интерес к изучению иностранных языков.

Города-побратимы Брест – Равенсбург. Очередной шаг на пути к дальнейшему сотрудничеству

В октябре 2019 года немецкие школьники приехали в город Брест. Их тепло и радушно приняли в государственном учреждении образования «Средняя школа № 1 г. Бреста». В этот же день ребята побывали на встрече с главой администрации Московского района г. Бреста В.В. Дашкевичем. В ходе диалога юные гости поделились мнениями о Бресте, отметили его схожесть с немецкими городами, чистоту и ухоженность городских улиц, акцентируя внимание на том, что «лицо» города выглядит красиво и современно. Также гости узнали о достижениях Московского района, мероприятиях, проводимых в рамках празднования 1000-летия города Бреста.

Города-побратимы Брест – Равенсбург. Очередной шаг на пути к дальнейшему сотрудничеству

Программа пребывания гостей была насыщенная и познавательная. Учащиеся городов-побратимов посетили Брестскую крепость-герой, Национальный парк «Беловежская пуща», побывали в гостях у Деда Мороза. Наши немецкие друзья получили незабываемые впечатления от велосипедной прогулки по национальному парку.

С огромным энтузиазмом школьники Равенсбурга приняли участие в мастер-классе по изготовлению кованых изделий, который провели представители Брестского государственного профессионально-технического колледжа приборостроения.

Города-побратимы Брест – Равенсбург. Очередной шаг на пути к дальнейшему сотрудничеству

Посещение города Минска, столицы Республики Беларусь, никого не оставило равнодушным. Интересно прошли экскурсии по Национальной библиотеке и кондитерской фабрике «Коммунарка».

Огромное удовольствие учащиеся обеих стран получили от посещения Брестского областного центра олимпийского резерва по конному спорту, Брестского городского физкультурно-спортивного клуба «Альянс» (картинг), Брестского государственного университете имени А.С. Пушкина, Центра молодежного творчества, где совместно с ансамблем народного танца «Крынiчка» участвовали в проведении мастер-класса, а также узнали много нового о народных традициях нашей страны.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  С 2014 года в рамках программы городов-побратимов Брест – Равенсбург государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Бреста» сотрудничает со школой...
 
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