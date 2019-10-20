ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парень провёл вечер в компании девушек, а после этого его мать лишилась сбережений

21.10.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Парень решил провести вечер в приятной компании, а после этого его мать лишилась своих сбережений.

Парень провёл вечер в компании девушек, а после этого его мать лишилась сбережений

фото - иллюстрация

Жительница одного из садовых товариществ в Брестском районе вернулась из командировки. Оказавшись дома, женщина решила пересчитать деньги, но там, где они хранились, их не оказалось, как не оказалось золотого кольца в шкатулке. Она спросила у сына, который оставался на это время дома, не перекладывал ли он купюры и не брал ли украшение. На что получила отрицательный ответ.

Хозяйка дома обратилась в милицию. В беседе с сыном заявительницы сотрудник уголовного розыска Брестского РОВД узнал, что в гости к парню приходил его друг. В один из вечеров они оставили запись о поиске двух девушек для интересного досуга на стене группы в социальной сети. На их сообщение откликнулись две симпатичные брестчанки, которых парни сразу же пригласили на ужин. Молодые люди быстро нашли между собой общий язык, поэтому девушки еще несколько раз приезжали за город. По словам опрашиваемого, с другом он знаком очень давно, а гостьи были вежливыми и внушили доверие с первых слов, поэтому, по его мнению, никто из троих не мог совершить кражу.

Однако правоохранитель изучил переписку молодых людей в интернете и установил, что одна из девушек в свои 20 лет уже несколько раз попадалась на нарушении закона. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были получены доказательства причастности к краже именно этой жительницы города над Бугом. Здесь, в областном центре, она и была задержана. Девушка рассказала милиционеру, что в первый же вечер знакомства с парнями, радушный хозяин отлучился по делам, а сам попросил друга прибраться, девушки вызвались помочь. Во время уборки задержанная и увидела то, что решила прибрать к рукам. За несколько раз она вынесла более 1000 у.е. и кольцо, которое сдала в ломбард. Деньги потратила с подругой, отдыхая в ночных заведениях. На все вопросы приятельницы, отвечала, что столь щедрые подарки ей присылают из-за границы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Парень решил провести вечер в приятной компании, а после этого его мать лишилась своих сбережений. фото - иллюстрация Жительница одного из садовых товариществ в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Меня использовали и выбросили, оставив без пенсии». Почему и как белорусы попадают в пенсионную ловушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика