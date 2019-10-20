Парень провёл вечер в компании девушек, а после этого его мать лишилась сбережений

Источник материала: Виртуальный Брест

Парень решил провести вечер в приятной компании, а после этого его мать лишилась своих сбережений.





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Жительница одного из садовых товариществ в Брестском районе вернулась из командировки. Оказавшись дома, женщина решила пересчитать деньги, но там, где они хранились, их не оказалось, как не оказалось золотого кольца в шкатулке. Она спросила у сына, который оставался на это время дома, не перекладывал ли он купюры и не брал ли украшение. На что получила отрицательный ответ.

Хозяйка дома обратилась в милицию. В беседе с сыном заявительницы сотрудник уголовного розыска Брестского РОВД узнал, что в гости к парню приходил его друг. В один из вечеров они оставили запись о поиске двух девушек для интересного досуга на стене группы в социальной сети. На их сообщение откликнулись две симпатичные брестчанки, которых парни сразу же пригласили на ужин. Молодые люди быстро нашли между собой общий язык, поэтому девушки еще несколько раз приезжали за город. По словам опрашиваемого, с другом он знаком очень давно, а гостьи были вежливыми и внушили доверие с первых слов, поэтому, по его мнению, никто из троих не мог совершить кражу.

Однако правоохранитель изучил переписку молодых людей в интернете и установил, что одна из девушек в свои 20 лет уже несколько раз попадалась на нарушении закона. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были получены доказательства причастности к краже именно этой жительницы города над Бугом. Здесь, в областном центре, она и была задержана. Девушка рассказала милиционеру, что в первый же вечер знакомства с парнями, радушный хозяин отлучился по делам, а сам попросил друга прибраться, девушки вызвались помочь. Во время уборки задержанная и увидела то, что решила прибрать к рукам. За несколько раз она вынесла более 1000 у.е. и кольцо, которое сдала в ломбард. Деньги потратила с подругой, отдыхая в ночных заведениях. На все вопросы приятельницы, отвечала, что столь щедрые подарки ей присылают из-за границы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.