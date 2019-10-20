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Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?
21.10.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Судя по всему - да. Хозяева частных подворий используют любой момент, чтобы избавиться от опавших листьев. Ветер отсутствует. Итог - сильное задымление, воздух буквально наполнен различными канцерогенами. Не дышите глубоко!
Вот они - источники загрязнения воздушного пространства!
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