ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?

21.10.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Судя по всему - да. Хозяева частных подворий используют любой момент, чтобы избавиться от опавших листьев. Ветер отсутствует. Итог - сильное задымление, воздух буквально наполнен различными канцерогенами. Не дышите глубоко!

Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?

Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?

Вот они - источники загрязнения воздушного пространства!

Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?

Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?

Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?
 Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?

Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?

Брест к вечеру романтично "накрывает" смогом. Опять костры виноваты?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Судя по всему - да. Хозяева частных подворий используют любой момент, чтобы избавиться от опавших листьев. Ветер отсутствует. Итог - сильное задымление, воздух...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Меня использовали и выбросили, оставив без пенсии». Почему и как белорусы попадают в пенсионную ловушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика