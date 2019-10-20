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Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шокирующая история в Зельве. Там этой ночью умерла 4-летняя девочка, избитая собственным отцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в небольшой деревне, где разыгралась трагедия, только и разговоров: как такое могло произойти.
Многие из тех, кто был знаком с семьей, положительно отзываются о мужчине. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.
Ядвига Житкевич о финале этой страшной истории узнала от нас. Реакция – шок, как у любого адекватного человека. Вся деревня Мадейки уже который день пытается понять: что же это за люди – их соседи?
Все в шоке, потому что все видели, что вроде бы все хорошо, все спокойно.
Если честно, я бы никогда в жизни не подумала. Он такой спокойный все время был. Даже в голове не укладывается.
25-летний Кирилл, так зовут отца девочки, переехал к 21-летней сожительнице Веронике весной из Слонимского района. Воспитывали троих детей: двое его и один ее. Обычная семья, говорят соседи: глава семейства находился в декретном отпуске, девушка, хоть и с психофизическими особенностями, но трудилась социальным работником. А вот бывшая жена Кирилла лишена родительских прав.
Галина Буро, корреспондент:
Когда отец увидел результат своей ярости, испугался, вызвал скорую помощь, а сам даже пытался привести девочку в чувства. Медики доставили ребенка в реанимацию в состоянии клинической смерти.
Николай Криволевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Зельвенской центральной районной больницы:
Отца ребенка правоохранители взяли под стражу сразу после избиения дочери. Сейчас проводятся следственные эксперименты.
Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Нам удалось встретиться с сожительницей Вероникой. Вспоминать о том вечере она не хочет, мол, не видела, не слышала, хоть и находилась в соседней комнате.
А он пил?
Вероника, сожительница:
А в тот день?
Вероника:
А как он относился к детям?
Вероника:
Погибшую девочку Вероника в больнице не посещала, говорит, некогда было. Не интересна ей судьба и младшей дочери Кирилла – трехлетней Жени, которую после избиения сестры поместили в Зельвенский социально-педагогический центр. Воспитатели сразу обратили внимание на синяки на ногах ребенка и под глазом. Девочка говорит, что упала с велосипеда, но на всякий случай назначили экспертизу.
Ирина Шабаловская, заведующая сектором отдела образования Зельвенского райисполкома:
Иногда маленькая Женя спрашивает у воспитателей, где ее сестра. Но о смерти девочке пока не говорят, она еще не очень понимает, какой жестокой порой бывает жизнь. Точно так же и маленькая Маргаритка так и не поняла, за что самый близкий человек, родной папа, сделал ей смертельно больно.
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Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе
Новости Беларуси. Шокирующая история в Зельве. Там этой ночью умерла 4-летняя девочка, избитая собственным отцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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