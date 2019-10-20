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Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

21.10.2019 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шокирующая история в Зельве. Там этой ночью умерла 4-летняя девочка, избитая собственным отцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в небольшой деревне, где разыгралась трагедия, только и разговоров: как такое могло произойти.

Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Многие из тех, кто был знаком с семьей, положительно отзываются о мужчине. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.

Корреспондент Галина Буро попыталась узнать подробности прямо на месте.

Ядвига Житкевич о финале этой страшной истории узнала от нас. Реакция – шок, как у любого адекватного человека. Вся деревня Мадейки уже который день пытается понять: что же это за люди – их соседи?

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Все в шоке, потому что все видели, что вроде бы все хорошо, все спокойно.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Если честно, я бы никогда в жизни не подумала. Он такой спокойный все время был. Даже в голове не укладывается.

25-летний Кирилл, так зовут отца девочки, переехал к 21-летней сожительнице Веронике весной из Слонимского района. Воспитывали троих детей: двое его и один ее. Обычная семья, говорят соседи: глава семейства находился в декретном отпуске, девушка, хоть и с психофизическими особенностями, но трудилась социальным работником. А вот бывшая жена Кирилла лишена родительских прав.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Галина Буро, корреспондент:
Трагедия произошла в этом доме. Вечером отец решил воспитать свою старшую дочь Маргариту. Бил руками и ногами, бросал на стену и тахту, пока ребенок не потерял сознание. Такое жестокое наказание для маленькой четырехлетней девочки.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Когда отец увидел результат своей ярости, испугался, вызвал скорую помощь, а сам даже пытался привести девочку в чувства. Медики доставили ребенка в реанимацию в состоянии клинической смерти.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Николай Криволевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Зельвенской центральной районной больницы:
Удалось восстановить самостоятельную сердечную деятельность. Пациентка самостоятельно не дышала. Поддерживались искусственно жизненно необходимые органы и системы. Несмотря на приводимое лечение, состояние пациентки не улучшалось, и 20 октября констатирована биологическая смерть ребенка.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Отца ребенка правоохранители взяли под стражу сразу после избиения дочери. Сейчас проводятся следственные эксперименты.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Возбуждено уголовное дело. Отец ребенка задержан по подозрению в совершении покушения на убийство заведомо малолетнего лица. С участием подозреваемого и его сожительницы проведены проверки показаний на месте, следователем допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз.

Нам удалось встретиться с сожительницей Вероникой. Вспоминать о том вечере она не хочет, мол, не видела, не слышала, хоть и находилась в соседней комнате.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

А он пил?

Вероника, сожительница:
Он мог редко пиво выпить.

А в тот день?

Вероника:
Он пил только вот в 3 часа дня пиво. На ту ситуацию он был трезвым.

А как он относился к детям?

Вероника:
Как все родители: бывало, что накричит.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Погибшую девочку Вероника в больнице не посещала, говорит, некогда было. Не интересна ей судьба и младшей дочери Кирилла – трехлетней Жени, которую после избиения сестры поместили в Зельвенский социально-педагогический центр. Воспитатели сразу обратили внимание на синяки на ногах ребенка и под глазом. Девочка говорит, что упала с велосипеда, но на всякий случай назначили экспертизу.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Ирина Шабаловская, заведующая сектором отдела образования Зельвенского райисполкома:
Ввиду своего возраста она не может дать оценку происходящему, чувствует себя замечательно в детском коллективе, так, как обычные дети. С ней работают специалисты. И поэтому дальнейшую судьбу ее будут решать органы опеки и попечительства.

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Иногда маленькая Женя спрашивает у воспитателей, где ее сестра. Но о смерти девочке пока не говорят, она еще не очень понимает, какой жестокой порой бывает жизнь. Точно так же и маленькая Маргаритка так и не поняла, за что самый близкий человек, родной папа, сделал ей смертельно больно.    

Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Люди в материале: Галина Буро, Николай Криволевич, Илья Босько
 
 
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Новости Беларуси. Шокирующая история в Зельве. Там этой ночью умерла 4-летняя девочка, избитая собственным отцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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