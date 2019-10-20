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Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 октября стартовал новый этап переписи населения: специалисты пошли по домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие 10 дней они должны будут завершить кампанию. В ней уже приняли участие почти 5 миллионов человек.
Каждый из них выбрал наиболее удобный способ рассказать о себе. Так, более 20 % белорусов сделали это онлайн в интернете. Но, как выяснилось, некоторые допустили ошибки, и теперь у переписчиков прибавилось работы.
Возможность переписаться через интернет у белорусов появилась впервые. Между ею и началом поквартирного обхода – два дня, чтобы обновить адреса и не тревожить тех, кто уже переписался самостоятельно.
Однако утром 21 октября стали появляться первые жалобы переписчиков на то, что не все данные совпадают. Выяснилось, что некоторые респонденты неверно указывали свой адрес, случайно перепутав цифры.
Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Нагрузка на переписчика увеличивается. Переписчик в любом случае должен прийти и пообщаться с человеком. Вместе с тем мы просим с пониманием отнестись к этому.
Сегодня первый день, когда человек с планшетом может постучаться к вам в дом. А вот лжепереписчики взялись за дело гораздо раньше. Первые случаи обмана были зафиксированы уже на прошлой неделе.
Камилла Шах, корреспондент:
Задача максимум – переписать всех белорусов. Так, в Бресте сегодня в двери незнакомых людей позвонили и постучали тысячи добровольцев. В основном, это студенты местных вузов.
Студентка филфака Анастасия Ярмошевич за десять дней должна обойти порядка 300 квартир и внести в программу на планшете всех, кто еще не сделал это самостоятельно. Несмотря на то, что вопросов в анкете стало заметно больше, чем 10 лет назад, важное дело с первого дня пошло как по маслу.
Анастасия Ярмошевич, студентка Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:
Чтобы пересчитать всех белорусов, были обучены более 12 тысяч человек. Сейчас они работают на стационарных участках и в мобильных бригадах. Гостиницы, предприятия, больницы – без внимания не остается ни один объект.
Татьяна Сарсенова, пациентка 5-й городской клинической больницы:
Наталья Ципес, переписчик, медицинский регистратор 5-й городской клинической больницы:
Заявлять о себе или нет – дело добровольное. К переписи никого не принуждают. Но напоминают, что только так можно «написать» точный портрет белоруса и лучше понимать его потребности. По результатам переписи могут корректировать госпрограммы, а социальные проекты сделать ближе к жизни.
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Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи
Новости Беларуси. 21 октября стартовал новый этап переписи населения: специалисты пошли по домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие 10 дней...
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