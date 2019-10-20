ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

21.10.2019 20:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 октября стартовал новый этап переписи населения: специалисты пошли по домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие 10 дней они должны будут завершить кампанию. В ней уже приняли участие почти 5 миллионов человек.

Пользователи неправильно указывали адреса. В Белстате столкнулись с непредвиденной проблемой при переписи

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Каждый из них выбрал наиболее удобный способ рассказать о себе. Так, более 20 % белорусов сделали это онлайн в интернете. Но, как выяснилось, некоторые допустили ошибки, и теперь у переписчиков прибавилось работы.

Подробности у корреспондента Камиллы Шах.

Возможность переписаться через интернет у белорусов появилась впервые. Между ею и началом поквартирного обхода – два дня, чтобы обновить адреса и не тревожить тех, кто уже переписался самостоятельно.

Однако утром 21 октября стали появляться первые жалобы переписчиков на то, что не все данные совпадают. Выяснилось, что некоторые респонденты неверно указывали свой адрес, случайно перепутав цифры.

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Когда мы готовились к интернет-переписи, мы неоднократно указывали людям на то, что необходимо правильно указать адрес проживания. В противном случае они столкнутся с тем, что их посетит переписчик. Первые случаи уже с утра мы наблюдаем именно по Минску.

Нагрузка на переписчика увеличивается. Переписчик в любом случае должен прийти и пообщаться с человеком. Вместе с тем мы просим с пониманием отнестись к этому.

12 тысяч переписчиков опросят белорусов на дому

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Сегодня первый день, когда человек с планшетом может постучаться к вам в дом. А вот лжепереписчики взялись за дело гораздо раньше. Первые случаи обмана были зафиксированы уже на прошлой неделе.

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Камилла Шах, корреспондент:
Как отличить настоящего переписчика от мошенника? У настоящего обязательно должно быть при себе удостоверение с печатью Белстата, портфель с эмблемой переписи населения и планшет. Ну и, конечно, он не должен задавать подозрительных вопросов: например, интересоваться данными банковских карт.

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Задача максимум – переписать всех белорусов. Так, в Бресте сегодня в двери незнакомых людей позвонили и постучали тысячи добровольцев. В основном, это студенты местных вузов.

Студентка филфака Анастасия Ярмошевич за десять дней должна обойти порядка 300 квартир и внести в программу на планшете всех, кто еще не сделал это самостоятельно. Несмотря на то, что вопросов в анкете стало заметно больше, чем 10 лет назад, важное дело с первого дня пошло как по маслу.

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Анастасия Ярмошевич, студентка Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:
Все проходит достаточно хорошо. Потому что люди настроены отвечать. Они открывают, отвечают, приглашают на кофе-чай, хотя мы отказываемся. Я работаю уже порядка 4-5 часов и закрыла 35 квартир.

Чтобы пересчитать всех белорусов, были обучены более 12 тысяч человек. Сейчас они работают на стационарных участках и в мобильных бригадах. Гостиницы, предприятия, больницы – без внимания не остается ни один объект.

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Татьяна Сарсенова, пациентка 5-й городской клинической больницы:
В первую очередь это удобно. Я лежу в больнице и не могу находиться по своему месту жительства. Ко мне пришел человек, задал все необходимые вопросы, записал все, что нужно.

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Наталья Ципес, переписчик, медицинский регистратор 5-й городской клинической больницы:
Люди, которые переписываются, они сами подходят, сами интересуются. Они сами приносят свои документы и даже просят переписать свою семью. Я думаю, что это важно. У нас очень много лечатся иностранных граждан, и они тоже с удовольствием переписываются.

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Заявлять о себе или нет – дело добровольное. К переписи никого не принуждают. Но напоминают, что только так можно «написать» точный портрет белоруса и лучше понимать его потребности. По результатам переписи могут корректировать госпрограммы, а социальные проекты сделать ближе к жизни.

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Люди в материале: Жанна Василевская, Камилла Шах
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 21 октября стартовал новый этап переписи населения: специалисты пошли по домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие 10 дней...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Меня использовали и выбросили, оставив без пенсии». Почему и как белорусы попадают в пенсионную ловушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские городские рюкзаки Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика