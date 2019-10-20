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«Информационный канал СТВ» будет выходить в 20.00: телеканал предоставляет эфирное время кандидатам в депутаты

21.10.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 октября стартовали выступления кандидатов в депутаты в теле- и радиоэфире. Телеканал СТВ предоставляет эфирное время претендентам на депутатский мандат от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Информационный канал СТВ» будет выходить в 20.00: телеканал предоставляет эфирное время кандидатам в депутаты

Телеэфир ограничен 5 минутами и всем участникам предоставляется бесплатно. Выступления будут проходить с 19 до 20 часов. На это время «Информационный канал СТВ», который обычно выходит по будням в 19.30, смещается на полчаса вперед. Смотрите нас теперь в 20.00.

«Информационный канал СТВ» будет выходить в 20.00: телеканал предоставляет эфирное время кандидатам в депутаты

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Новости Беларуси. 21 октября стартовали выступления кандидатов в депутаты в теле- и радиоэфире. Телеканал СТВ предоставляет эфирное время претендентам на...
 
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