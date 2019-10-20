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«Информационный канал СТВ» будет выходить в 20.00: телеканал предоставляет эфирное время кандидатам в депутаты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 октября стартовали выступления кандидатов в депутаты в теле- и радиоэфире. Телеканал СТВ предоставляет эфирное время претендентам на депутатский мандат от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телеэфир ограничен 5 минутами и всем участникам предоставляется бесплатно. Выступления будут проходить с 19 до 20 часов. На это время «Информационный канал СТВ», который обычно выходит по будням в 19.30, смещается на полчаса вперед. Смотрите нас теперь в 20.00.
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«Информационный канал СТВ» будет выходить в 20.00: телеканал предоставляет эфирное время кандидатам в депутаты
Новости Беларуси. 21 октября стартовали выступления кандидатов в депутаты в теле- и радиоэфире. Телеканал СТВ предоставляет эфирное время претендентам на...
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