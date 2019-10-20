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Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

21.10.2019 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авторские пособия Светланы Гереги вошли в список лучших на областном этапе конкурса «Современные технологии специального образования». Через игру специалист ставит детям нужные звуки и учит правильно говорить.

Корреспондент Екатерина Чичерова побывала на необычных занятиях.

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

Почти каждая семья так или иначе сталкивалась с нарушениями речи у своего ребенка: шепелявостью или картавостью. Светлана за 17 лет работы справлялась с куда более серьезными проблемами. Каждый случай индивидуален, но все равно это буквально дрессировка правильных звуков. Чтобы сделать процесс более эффективным, пришлось добавить немного креатива – так родилась серия из трех игровых авторских пособий.

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

Светлана Герега, учитель-дефектолог ясли-сада № 15 Слуцка:
Пособие состоит из альбома артикуляционной гимнастики. На одной стороне представлена картинка, на другой – в стихотворной форме она описывается. Ребенок знакомится, куда поднять язычок, как поставить губы для того, чтобы произнести тот или иной нарушенный звук.

И альбом «Ассоциации». В этом альбоме представлены все виды ассоциаций: зрительные, обонятельные, осязательные, забавные; ассоциации – комические картинки американского юмориста Роджера Прайса; ассоциации, связанные с геометрическими формами.

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

Екатерина Чичерова, корреспондент:
Одна из самых интересных игр – приключение музыкального карандаша. Каждое изображение связано с определенной темой. Например, здесь нужно выбрать домашнее животное, в названии которого есть звук «р». Произнести и нажать: если ответ правильный – заиграет мелодия.

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка

Сейчас на занятия к Светлане приходят 20 детей. Ассоциации и музыкальные викторины используют в группах, артикуляционную гимнастику – на индивидуальных уроках. Игры предназначены не только дефектологам, но и родителям, чтобы закрепить упражнения еще и дома.

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Екатерина Чичерова, Светлана Герега
 
 
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Новости Беларуси. Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авторские...
 
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