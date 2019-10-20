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Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авторские пособия Светланы Гереги вошли в список лучших на областном этапе конкурса «Современные технологии специального образования». Через игру специалист ставит детям нужные звуки и учит правильно говорить.
Почти каждая семья так или иначе сталкивалась с нарушениями речи у своего ребенка: шепелявостью или картавостью. Светлана за 17 лет работы справлялась с куда более серьезными проблемами. Каждый случай индивидуален, но все равно это буквально дрессировка правильных звуков. Чтобы сделать процесс более эффективным, пришлось добавить немного креатива – так родилась серия из трех игровых авторских пособий.
Светлана Герега, учитель-дефектолог ясли-сада № 15 Слуцка:
И альбом «Ассоциации». В этом альбоме представлены все виды ассоциаций: зрительные, обонятельные, осязательные, забавные; ассоциации – комические картинки американского юмориста Роджера Прайса; ассоциации, связанные с геометрическими формами.
Екатерина Чичерова, корреспондент:
Сейчас на занятия к Светлане приходят 20 детей. Ассоциации и музыкальные викторины используют в группах, артикуляционную гимнастику – на индивидуальных уроках. Игры предназначены не только дефектологам, но и родителям, чтобы закрепить упражнения еще и дома.
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Новости Беларуси. Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авторские...
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