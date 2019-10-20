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«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знаковая дата для верующих Минской области. Пятилетие отметила Борисовская епархия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время праздника на территории храма Воскресения Христова открыли новый Соборный дом. В планах – сделать уютный внутренний дворик и детскую площадку.
Праздничная служба позволила каждому присутствующему не только почувствовать дух праздника, но и поблагодарить Бога за достижения. На территории борисовского кафедрального собора организовали угощения и музыкальный перерыв, чтобы у прихожан была возможность поздравить друг друга с праздником и просто поговорить.
Вениамин, Епископ Борисовский и Марьиногорский:
Не обошлось в знаковую для епархии дату и без подарков. Во время праздника здесь освятили Соборный дом. Он прекрасно вписался в архитектурный ансамбль храма. В здании разместятся две трапезные на 40 человек, а также два класса для воскресной школы. Ее сейчас посещают около сотни детей.
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«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом
Новости Беларуси. Знаковая дата для верующих Минской области. Пятилетие отметила Борисовская епархия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во время праздника на...
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