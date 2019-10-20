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«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

21.10.2019 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знаковая дата для верующих Минской области. Пятилетие отметила Борисовская епархия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время праздника на территории храма Воскресения Христова открыли новый Соборный дом. В планах – сделать уютный внутренний дворик и детскую площадку.

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

Материал корреспондента Анастасии Кончиц.

Праздничная служба позволила каждому присутствующему не только почувствовать дух праздника, но и поблагодарить Бога за достижения. На территории борисовского кафедрального собора организовали угощения и музыкальный перерыв, чтобы у прихожан была возможность поздравить друг друга с праздником и просто поговорить.

 

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

Вениамин, Епископ Борисовский и Марьиногорский:
Церковь дает большие жизненные силы каждому человеку, дает богатую пищу для души. Нам есть что сказать в наших храмах, нам есть как поддержать людей. Это не значит, что церковь защитит от всех проблем человека. Нет, она укажет правильное отношение.

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

Не обошлось в знаковую для епархии дату и без подарков. Во время праздника здесь освятили Соборный дом. Он прекрасно вписался в архитектурный ансамбль храма. В здании разместятся две трапезные на 40 человек, а также два класса для воскресной школы. Ее сейчас посещают около сотни детей.

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский
 
 
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Новости Беларуси. Знаковая дата для верующих Минской области. Пятилетие отметила Борисовская епархия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во время праздника на...
 
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