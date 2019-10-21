На МКАД загорелся грузовик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фура в огне. На МКАД утром 21 октября загорелся грузовик. В результате уничтожена кабина и поврежден полуприцеп тягача, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.



