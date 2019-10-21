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На МКАД загорелся грузовик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фура в огне. На МКАД утром 21 октября
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
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Новости Беларуси. Фура в огне. На МКАД утром 21 октября загорелся грузовик. В результате уничтожена кабина и поврежден полуприцеп тягача, сообщили в программе...
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