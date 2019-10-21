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Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»

21.10.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с руководством Свердловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам регион является одним из наиболее развитых научно-промышленных центров.

Неофициальная столица Урала – судьбоносное место российской истории. На тамошней партийно-административной почве вырос первый президент России – Борис Ельцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Друг нашего Президента.  

Александр Лукашенко на встрече с руководством Свердловской области: «Развивать сельское хозяйство можно и на Сахалине»

Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бывал, к счастью, в Свердловске в свое время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Именно крепкий. Я уехал тогда с таким впечатлением. Я был зимой (или весной – снега было много), и мне понравился город. Екатеринбург я сравнил с Беларусью – примерно и у нас такая погода бывает. Там живут крепкие, по-настоящему крепкие люди.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области

Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»

Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с руководством Свердловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам регион является...
 
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