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Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с руководством Свердловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам регион является одним из наиболее развитых научно-промышленных центров.
Неофициальная столица Урала – судьбоносное место российской истории. На тамошней партийно-административной почве вырос первый президент России – Борис Ельцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Друг нашего Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с руководством Свердловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам регион является...
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