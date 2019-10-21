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За минувшие выходные наряды ДПС задержали более двух десятков пьяных водителей (+видео)
21.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Чем выше градус за окном, тем больше уровень промилле в крови. Именно такую тенденцию отмечают в последнее время сотрудники ГАИ.
Алексей Аниськевич, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:
— На сегодняшний день — в 2019 году — задержано 1608 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом гаду эта цифра составляла 1794. Напоминаем, что за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за передачу управления такому лицу или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена ответственность в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года.
Еще более суровое наказание ждет повторников. В этом случае административная ответственность сменяется уголовной. Помимо конфискации транспортного средства, водителю может грозить лишение свободы. Статистика по нетрезвым за рулем имеет определенную цикличность. Самыми «пьяными» днями считаются пятница и суббота. Всегда на пике превышение промилле в крови и на следующий день после праздников. Как показали минувшие выходные, количество нарушителей напрямую зависит от прогноза погоды.
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Чем выше градус за окном, тем больше уровень промилле в крови. Именно такую тенденцию отмечают в последнее время сотрудники ГАИ. Великолепная погода,...
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