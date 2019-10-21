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За минувшие выходные наряды ДПС задержали более двух десятков пьяных водителей (+видео)

21.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За минувшие выходные наряды ДПС задержали более двух десятков пьяных водителей (+видео)

Чем выше градус за окном, тем больше уровень промилле в крови. Именно такую тенденцию отмечают в последнее время сотрудники ГАИ. 


Великолепная погода, установившаяся в регионе последние две недели, для тысяч гродненцев стала поводом выехать на природу. Довольно активное участие в пикниках приняли и гродненские водители. Вполне закономерно, что именно в этот период увеличивается и количество нарядов ДПС. На протяжении трех дней сотрудники Госавтоинспекции проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых были выявлены несколько десятков пьяных за рулем. 9 нарушителей, из них 2 в пределах Гродно, были выявлены в субботу, еще 8  водителей не прошли алкотестер в воскресенье. Всего с учетом пятницы был задержан 21 водитель в состоянии алкогольного опьянения. При этом, средние показатели в менее благоприятную погоду едва превышают полтора десятка нарушений за три дня.

Алексей Аниськевич, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

— На сегодняшний день — в 2019 году — задержано 1608 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом гаду эта цифра составляла 1794.  Напоминаем, что за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за передачу управления такому лицу или отказ от прохождения медицинского освидетельствования  предусмотрена ответственность в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года.

Еще более суровое наказание ждет повторников. В этом случае административная ответственность сменяется уголовной.  Помимо конфискации транспортного средства, водителю может грозить лишение свободы. Статистика по нетрезвым за рулем  имеет определенную цикличность. Самыми «пьяными» днями считаются пятница и суббота. Всегда на пике превышение промилле в крови  и на следующий день после праздников.  Как показали минувшие выходные,  количество нарушителей напрямую зависит от прогноза погоды.

Гродно Плюс
 
Теги: Гродно
 
 
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Чем выше градус за окном, тем больше уровень промилле в крови. Именно такую тенденцию отмечают в последнее время сотрудники ГАИ.  Великолепная погода,...
 
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