Александр Лукашенко предлагает Свердловской области расширить производственную кооперацию в машиностроении

Источник материала: Полымя





Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым предложил расширить производственную кооперацию в машиностроительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства тепло приветствовал российского губернатора на белорусской земле. «Я всегда говорю: это и ваша земля. Беларусь неотделима от славянских народов. Так уж случилось в последнее время, что Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов. Мы рассматриваем развитие сотрудничества с вами, со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений. Я часто также говорю о том, что в свое время, когда между Россией и Беларусью были не лучшие времена (бывали и такие), именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло Союз Беларуси и России», — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что ранее и сам бывал в Екатеринбурге. «Мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Именно крепкий. Я уехал тогда с таким впечатлением, — подчеркнул он. — Было много снега. Мне понравился Екатеринбург, я сравнил с Беларусью, и у нас такая погода бывает. Там живут по-настоящему крепкие люди».

Свердловская область, несмотря на географическую удаленность, традиционно является надежным партнером для Беларуси. «В уральском регионе мы работаем давно и успешно», — сказал Александр Лукашенко. Жители области хорошо знакомы с белорусскими продуктами питания, обувью, текстилем, бытовой техникой, мебелью.

«Заметную долю в объемах взаимной торговли занимают совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60% турбин, которые мы используем в Беларуси, — отметил Президент. — Большой потенциал для расширения производственной кооперации имеется в машиностроительной отрасли. Например, «Белкоммунмаш» может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев, притом цены будут ниже по сравнению с российскими компаниями».

Интерес для Беларуси представляет организация сборки дизельных двигателей для самосвалов БелАЗ вместе с компанией «Синара — Транспортные машины».

«Для обновления подвижного состава города Екатеринбурга и области можем предложить широкий спектр пассажирской техники, включая такой инновационный и экологичный транспорт, как электробусы, — сказал белорусский лидер. — У нас также есть наработки по созданию системы диспетчеризации регулярного городского транспортного сообщения».

Беларусь готова принять участие в обеспечении региона сельскохозяйственной, автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной техникой. «Вы знаете, что Беларусь — это машиностроительная страна, и в любом сегменте мы имеем хорошие не просто наработки, но товары. У нас есть возможности для развития новых направлений сотрудничества, в том числе и в науке, сельском хозяйстве. В целях успешной реализации совместных проектов в этих перспективных сферах необходимо задействовать весь научно-технологический и кадровый потенциал», — продолжил Александр Лукашенко.

Он предложил инжиниринговые услуги белорусских специалистов при строительстве социальных объектов, автодорог, мостов, мусороперерабатывающих комплексов. «Я знаю, вы много строите, — сказал глава государства. — Вы один из ведущих регионов по строительству. Если вам нужна будет наша поддержка и помощь строителями, пожалуйста, под ключ, если нужно. Особенно это актуально при подготовке ко Всемирной летней универсиаде, которая состоится в 2023 году. У нас есть определенный в этом плане опыт, потому что мы в этом году провели масштабные Европейские игры и матч Европа-США».

«Я знаю, вы много строите, — сказал глава государства. — Вы один из ведущих регионов по строительству. Если вам нужна будет наша поддержка и помощь строителями, пожалуйста, под ключ, если нужно. Особенно это актуально при подготовке ко Всемирной летней универсиаде, которая состоится в 2023 году. У нас есть определенный в этом плане опыт, потому что мы в этом году провели масштабные Европейские игры и матч Европа — США».

«Одним из направлений сотрудничества, естественно, важным для Свердловской области, несмотря на то, что это северный край, является сельское хозяйство. Мы имеем определенный опыт в этом плане», — подчеркнул Президент. В качестве примера он привел реализованный белорусскими специалистами масштабный проект на Сахалине.

Широкое поле для сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью есть в гуманитарной сфере. Общеизвестно, что легендарный белорусский музыкант Владимир Мулявин был родом с Урала. В Минске благодаря помощи правительства Свердловской области и личной поддержке губернатора был установлен памятник этому артисту. «Ваш подарок — памятник — дорогого стоит. Мы внимательно относимся к памяти Владимира Мулявина, поддерживаем все его творчество, — отметил Александр Лукашенко. — Это наша общая гордость — Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. После националистического угара (несколько лет в Беларуси и это было) мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту. Я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь открыта для диалога по любым интересующим вопросам. «Мы настроены максимально быстро выйти на конкретные договоренности. Знайте, если мы о чем-то договоримся, по исполнению никогда не будет никаких задержек», — добавил он.

«Думаю, что в ближайшее время сможем превысить тот рекордный товарооборот примерно в $600 млн, который был в 2012 году», — сказал Президент, выразив уверенность в том, что приезд губернатора будет способствовать развитию не только товарооборота, но и укреплению дружественных связей между Беларусью и Свердловской областью.

Евгений Куйвашев в свою очередь также обозначил заинтересованность в развитии производственной кооперации в машиностроении. По его словам, это особое направление для Свердловской области, ведь она является промышленным регионом. «Мы активно развиваем наши компетенции в промышленности, энергетике. Для нас Беларусь является стратегическим партнером, — подчеркнул российский губернатор. — Уверен, что сегодняшняя встреча откроет перед нами новые горизонты сотрудничества».

В состав делегации Свердловской области вошли руководители законодательных органов и министерств, представители предприятий и делового сообщества, добавил Евгений Куйвашев.

«Мы привезли огромное количество наших промышленников и предпринимателей, которые провели предварительные переговоры с белорусскими партнерами по углублению сотрудничества. Отношения Свердловской области Российской Федерации и Беларуси всегда были примером искренней дружбы и движения навстречу друг другу», — заявил он.

Касаясь увековечивания памяти Владимира Мулявина, губернатор Свердловской области отметил, что этот музыкант действительно знаковый человек как для Беларуси, так и для России. «В любое время, в любую погоду всегда у памятника Владимиру Мулявину лежат живые цветы. Это показатель того, что мы всегда помним нашу историю. У нас особые отношения с нашими братьями-белорусами», — подытожил он.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Свердловской области динамично развивается. По итогам 2018 года товарооборот достиг $431,3 млн, что на 17,6% больше уровня 2017 года. В январе — августе этого года товарооборот составил $305,9 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%. При этом экспорт вырос на 13,4%, достигнув $154,2 млн, импорт — на 5,9% ($151,7 млн). Существенно увеличились поставки из Беларуси жидких кристаллов и лазеров — на 73,5%, или на $5,3 млн. Основу экспорта сформировали также поставки в Свердловскую область сыра и творога, труб и бесшовных профилей из черных металлов, грузовых автомобилей, электрических трансформаторов и пластмассовой тары. В регионе работают прямые субъекты товаропроводящих сетей, созданные с участием белорусского капитала, действует дилерская сеть ряда предприятий, в том числе машиностроения и легкой промышленности.





Беларусь предлагает Свердловской области восстановить товарооборот в $580 млн

Беларусь предлагает Свердловской области России восстановить товарооборот в $580 млн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко сегодня на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.

«Глава государства высказал пожелание вернуться к уровню товарооборота 2012 года. Мы понимаем, что действительно такой потенциал есть, мы здесь не зависим от нефтегазовых дел. У нас техническое, культурное направление — все открыто для взаимной кооперации. В 2012 году совместный товарооборот составил $580 млн, в последующие четыре года он по объективным и субъективным причинам снизился», — отметил Игорь Ляшенко.

По словам вице-премьера, итоги 2018 года можно признать удовлетворительными. Благодаря совместной работе, контактам на различном уровне Беларуси и Свердловской области удалось достигнуть товарооборота в $430 млн, за восемь месяцев текущего года его рост составил 9,6%.

Для роста взаимного товарооборота Беларусь предлагает Свердловской области искать новые направления для сотрудничества, а также расширять кооперационные связи. Такие проекты есть уже в промышленности и энергетической сфере, их реализация будет продолжена.

Игорь Ляшенко считает перспективной для взаимодействия и строительную отрасль. «Мы готовы предложить свои услуги по проектированию, строительству производственных, социальных спортивных объектов с использованием строительных и отделочных материалов белорусского производства», — добавил он. Белорусские специалисты готовы строить автомобильные дороги, мосты, мусороперерабатывающие комплексы.

Возможна реализация белорусской стороной в Свердловской области инфраструктурных проектов с применением мер государственной поддержки экспорта.

Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады-2023

Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Всемирной летней универсиады 2023 года, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сегодня на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.

«Уже является традиционным, что белорусская техника закупается российскими городами накануне крупных спортивных и других мероприятий. Мы предлагаем в рамках подготовки к Универсиаде 2023 года проработать организацию обновления подвижного состава Екатеринбурга поставками белорусской современной пассажирской техники», — сказал Игорь Ляшенко.

По его словам, опыт Беларуси и других европейских городов убеждает в хороших перспективах развития электротранспорта.

Вице-премьер напомнил, что в этом году в Беларуси прошли II Европейские игры, для их проведения реконструировали и построили ряд объектов. «Считаем возможным предложить наш опыт для подготовки Всемирной летней универсиады 2023 года», — отметил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь поддержал создание совместной с Беларусью рабочей группы по строительству. По его мнению, это поможет в подготовке объектов к Универсиаде-2023.

Источник: БелТА