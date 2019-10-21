Сильный туман в Беларуси: видимость до 100 метров

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в связи с сильным туманом на ночь и утро 22 октября.

Об этом сообщают синоптики Белгидромета.

Туман ожидается в ночное и утреннее время суток. Видимость на дорогах ухудшится до 100-400 метров.

Ночью в стране будет от 5 до 11 градусов тепла, днем – от 14 до 22 градусов тепла.

До конца недели синоптики обещают теплую погоду, в воскресенье уже похолодает.