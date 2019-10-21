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Сильный туман в Беларуси: видимость до 100 метров
Источник материала: БДГ
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в связи с сильным туманом на ночь и утро 22 октября.
Об этом сообщают синоптики Белгидромета.
Туман ожидается в ночное и утреннее время суток. Видимость на дорогах ухудшится до 100-400 метров.
Ночью в стране будет от 5 до 11 градусов тепла, днем – от 14 до 22 градусов тепла.
До конца недели синоптики обещают теплую погоду, в воскресенье уже похолодает.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в связи с сильным туманом на ночь и утро 22 октября. Об этом сообщают синоптики Белгидромета.
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