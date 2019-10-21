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Сильный туман в Беларуси: видимость до 100 метров

21.10.2019 22:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в связи с сильным туманом на ночь и утро 22 октября.

Об этом сообщают синоптики Белгидромета.

Туман ожидается в ночное и утреннее время суток. Видимость на дорогах ухудшится до 100-400 метров.

Ночью в стране будет от 5 до 11 градусов тепла, днем – от 14 до 22 градусов тепла.

До конца недели синоптики обещают теплую погоду, в воскресенье уже похолодает.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в связи с сильным туманом на ночь и утро 22 октября. Об этом сообщают синоптики Белгидромета.
 
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