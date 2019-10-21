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VOKA приглашает на турнир по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive

21.10.2019 20:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Видеосервис VOKA объявляет о создании собственной киберспортивной лиги. Поучаствовать в виртуальных сражениях в Dota 2 и CS:GO белорусские игроки смогут уже в самом ближайшем будущем: первые отборочные этапы стартуют 28 октября, и уже с 30 октября прямые трансляции игр будут доступны на VOKA в разделе «Киберспорт».

Присоединиться к лиге VOKA могут все желающие старше 16 лет, участие бесплатно. Главное условие — в команде должно быть не менее трех игроков из Беларуси: ведь цель создания «VOKA League» заключается именно в том, чтобы дать возможность сделать первые шаги в киберспорте белорусским геймерам. Регистрация на участие в турнире начинается 21 октября. Сделать это можно в официальной группе «Вконтакте» VOKA Gaming.

Первыми в борьбу вступят игроки Dota 2 — квалификации по этой дисциплине стартуют 28 октября. Чуть позже, 22 ноября, будет дан старт отборочным играм по CS:GO.

Групповой этап по Dota 2 начнется 11 ноября. Увидеть игры в прямой трансляции можно будет на сайте voka.tv в разделе «Киберспорт», а также на стриминговой платформе Twitch и в группе VOKA Gaming в социальной сети «Вконтакте». Здесь же можно будет найти всю актуальную информацию о ходе состязаний: турнирные таблицы, расписание игр и трансляций и т. д.

«Наравне с традиционными видами спорта все большую популярность сегодня завоевывает и киберспорт. И Dota 2, и Counter Strike успели завоевать огромную армию поклонников, в том числе и в Беларуси. Мы решили, что у жителей нашей страны должна быть возможность не только наблюдать за турнирами, которые проводятся в других странах, но и становиться участниками подобных событий. Именно поэтому видеосервис VOKA организовал собственную киберспортивную лигу и приглашает всех желающих присоединиться к первым соревнованиям в рамках VOKA League», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Победители финала по Dota 2 станут известны 1 декабря, а итоги состязаний по Counter Strike – 22 декабря. Призовой фонд соревнований составит 10 200 белорусских рублей.

 
 
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Видеосервис VOKA объявляет о создании собственной киберспортивной лиги.
 
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