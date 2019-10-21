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В ДТП под Гродно водителя микроавтобуса раздавила собственная машина

21.10.2019 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГАИ расследует аварию.

Смертельная авария произошла недалеко от Гродно в понедельник, 21 октября, сообщает о трагедии пресс-служба Госавтонспекции на официальной странице во ВКонтакте.

ДТП случилось утром, около 10.50 часов, на участке автодороги недалеко от Каменной Русоты, деревни в пригороде областного центра.

– Известно, что 74-летний водитель на «Мазде», выезжая с второстепенной дороги не пропустил микроавтобус, ехавший по главной автотрассе и направляющийся в сторону Гродно. В результате произошло столкновение легковушки с «Фольксвагеном», – прокомментировали в пресс-службе.


Удар бы такой силы, что микроавтобус оказался в кювете и перевернулся. В этот момент 53-летнего водителя буса и придавило собственной машиной. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда медиков.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
 
Теги: Гродно
 
 
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