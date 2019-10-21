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Белорусов ожидает еще одна неделя хорошей погоды

21.10.2019 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Небесная канцелярия продолжит радовать белорусов хорошей погодой и на этой неделе. Например, по югу термометры покажут до +22 градусов. К выходным немного похолодает. Осадков ожидается мало, в основном по северу. По утрам будут сгущаться слабые туманы.

Во вторник 22 октября ночью +5..+11, днем от +14 по северу до +22 по югу. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на большей части территории туман.

В среду 23 октября ночью +4..+10, местами до+12, днем +11..+17, по югу +18..+20. В основном без осадков. Ночью и утром слабый туман.

В четверг 24 октября ночью +2..+7, местами до +10, днем +11..+18, по югу +19..+22. Без существенных осадков.

В пятницу 25 октября ночью +4..+11, днем +11..+18, в южных районах до +21. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.

В субботу 26 октября ночью +4..+11, днем +11..+18, в южных районах до +21. В основном без осадков, лишь местами по северу возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.

В воскресенье 27 октября ночью +4..+11, днем +9..+16, по югу до +19. Местами, в основном по северной половине, кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.
 
 
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Небесная канцелярия продолжит радовать белорусов хорошей погодой и на этой неделе. Например, по югу термометры покажут до +22 градусов. К выходным немного...
 
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