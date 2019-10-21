Белорусов ожидает еще одна неделя хорошей погоды

Во вторник 22 октября ночью +5..+11, днем от +14 по северу до +22 по югу. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на большей части территории туман.





В среду 23 октября ночью +4..+10, местами до+12, днем +11..+17, по югу +18..+20. В основном без осадков. Ночью и утром слабый туман.





В четверг 24 октября ночью +2..+7, местами до +10, днем +11..+18, по югу +19..+22. Без существенных осадков.





В пятницу 25 октября ночью +4..+11, днем +11..+18, в южных районах до +21. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.





В субботу 26 октября ночью +4..+11, днем +11..+18, в южных районах до +21. В основном без осадков, лишь местами по северу возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.





В воскресенье 27 октября ночью +4..+11, днем +9..+16, по югу до +19. Местами, в основном по северной половине, кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.