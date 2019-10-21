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МИД Германии против признания Голодомора геноцидом

21.10.2019 21:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД Германии против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью украинской службе Deutsche Welle заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Фаатц, который рассказал о ходе заседания петиционной комитета.

Как сообщалось, комитет немецкого Бундестага в понедельник начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В конце мая петиция с соответствующим призывом к немецкому парламенту набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения.

"МИД хочет, чтобы петицию было отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократическим. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроен голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, так же больше похож на отговорку ", - заявил немецкий депутат.

Он назвал такую ​​аргументацию опасной, поскольку она может привести к требованиям нацистов не признавать гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия.


"Это решение МИД неправильное еще и потому, что это значит стать на колени перед Россией. Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией", - добавил парламентарий.

Фаатц подчеркнул, что в связи с оценкой МИД можно ожидать, что петиционной комитет отклонит петицию.

"Я считаю это неправильным. Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдётся", - добавил он.
 
 
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МИД Германии против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа.
 
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