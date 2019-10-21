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МИД Германии: для сближения с ЕС Беларуси важно продолжать реформы
Источник материала: Партизан
В последние несколько лет Беларусь активизировала отношения с Евросоюзом, продолжает более открытую политику по отношению к ЕС.
В то же время Германия и ЕС дают ясно понять, что в стране еще существуют недостатки в сферах верховенства права и плюрализма,
На встрече в Берлине министры обсудили двусторонние отношения, ситуацию в восточной Украине и будущее «Восточного партнерства».
«Хотя наблюдается некоторый прогресс в части допуска оппозиционных кандидатов и важности гражданского общества, многое еще предстоит сделать. Ноябрьские парламентские выборы станут индикатором развития политических прав», – говорится в заявлении МИД Германии.
«На пути сближения [с ЕС] важно продолжать начатую программу реформ в Беларуси», – заявил Маас.
Немецкое внешнеполитическое ведомство отметило, что ЕС поддерживает курс реформ в Беларуси через инициативу «Восточное партнерство».
МИД Германии также подчеркнул роль Беларуси в поддержке мира и стабильности в регионе, в частности, роль Минска как посредника в разрешении конфликта на востоке Украины.
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В последние несколько лет Беларусь активизировала отношения с Евросоюзом, продолжает более открытую политику по отношению к ЕС.
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