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Король Таиланда обвинил фаворитку в нелояльности. У нее отобрали все воинские регалии

21.10.2019 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн отобрал у своей официальной фаворитки 34-летней Сининат Вонгваджирапакди титул консорта и воинские регалии.



Причиной такого решения, объявила пресс-служба королевского двора, было допущенное фавориткой нарушение кодекса поведения для придворных и «нелояльность к королю».

Сининат Вонгваджирапакди получила титул консорта в июле. Фаворитка с официальным статусом появилась у короля Таиланда впервые за почти 100 лет, пишет Медуза.

Как сообщалось тогда, Сининат Вонгваджирапакди — бывшая военная медсестра, которая последние несколько лет была офицером королевской охраны и носила звание генерал-майора.


На церемонии присвоения титула фаворитки присутствовала четвертая супруга короля Сутхиде Вачиралонгкорн, на которой он женился в мае за несколько дней до коронации.

67-летний Маха Вачиралонгкорн стал королем Таиланда под именем Рамы Х после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX) в октябре 2016 года. Рама IX находился на престоле более 70 лет.
 
 
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн отобрал у своей официальной фаворитки 34-летней Сининат Вонгваджирапакди титул консорта и воинские регалии.
 
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