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Дмитрий Дудик о победе хоккейной сборной U-20 над «Брестом»: Мы физически смяли соперника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В экстарлиге «Б» 21 октября в программе значилось четыре поединка. Уверенную победу одержала сегодня сборная U-20. Парни Дмитрия Дудика на льду малой арены в Чижовке обыграли «Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет в концовке первого периода открыл Сергей Кузнецов. Он реализовал большинство. Во второй части матча шайб заброшенных не было, а в третьей 20-минутке молодежка еще дважды вынудила капитулировать гостей: отличились Илья Крылович и Матвей Курилович. Итоговый счет – 3:0. Сборная U-20 набирает 29 балов, но остается на 6 месте.
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
В других матчах зафиксированы следующие результаты: пинские «ястребы» обыграли юниорскую сборную Беларуси. «Химик» в гостях был сильнее «Бобруйска». Оршанский «Локомотив» разгромил «Витебск».
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Новости Беларуси. В экстарлиге «Б» 21 октября в программе значилось четыре поединка. Уверенную победу одержала сегодня сборная U-20. Парни Дмитрия Дудика на льду...
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