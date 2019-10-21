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«Гомель» одержал волевую победу над «Юностью» в хоккейной экстралиге «А»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один поединок завершился в хоккейной экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Гомель» на родном льду одержал волевую викторию над столичной «Юностью».
По ходу встречи «рыси» уступали минчанам – 1:2 и 2:4, но в третьем периоде сумели переломить ход поединка, забросив трижды. Команда Сергея Стася побеждает – 5:4.
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Новости Беларуси. Один поединок завершился в хоккейной экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Гомель» на родном льду одержал волевую викторию над...
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