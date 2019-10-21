Легких денег не бывает, или О том, как не попасть в интернет-ловушку

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





В последние годы в нашей стране и на Ганцевщине в частности заметно увеличилось число преступлений в сфере высоких технологий. Если за 9 месяцев 2018 года в районе их было зарегистрировано 5, то за аналогичный период нынешнего — 12.

Способы, которыми интернет-преступники зарабатывают на доверчивых людях, самые разнообразные. Это и купля-продажа различных товаров, и предложение зарегистрироваться на

том или ином сайте, вступить в какую-либо группу в соцсетях с целью легко и непринужденно заработать денег. Обычно мошенники мотивируют граждан, что нужно всего лишь внести

относительно небольшую сумму денег, и уже через некоторое время доходы возрастут в разы.

К сожалению, люди часто ведутся на такие «предложения», не понимая, что в большинстве случаев это обыкновенный «развод». И порой случается так, что из-за доверчивости, желания легкой наживы и банальной невнимательности доказать виновность мошенников в сети Интернет просто невозможно. Как пример история, которая в этом году приключилась с одним из наших земляков.

В начале июня ганцевчанину Валентину (по моральным соображениям имена в материале вымышленные), который в тот момент находился на территории Российской Федерации,

поступил звонок на мобильный телефон. Неизвестный предложил ему быстро и легко заработать хорошие деньги.

Для этого Валентин должен был пройти регистрацию на одном из сайтов, после чего ему обещали установить специальную программу, с помощью которой он сможет зарабатывать деньги. Доверчивый ганцевчанин согласился. Спустя некоторое время ему позвонила девушка, которая представилась Екатериной. С его согласия она скачала ему демоверсию (так называемую «пробную*, версию) одного из приложений компании MetaQuotes Software Corp. Это 1Т компания, которая специализируется на разработке программного обеспечения для финансовых рынков. После объяснения некоторых нюансов Екатерина пояснила: чтобы попробовать приложение в деле и зарабатывать на курсах валют, необходимо пополнить свой счет на сумму 20 000 российских рублей. Валентин согласился, перечислил деньги, только вот обогатиться не получилось. Люди, «втянувшие» мужчину в авантюру, поясняли по телефону, что финансовый рынок нестабилен: мол, сегодня вам не повезло, но завтра можно не только «отбить» потерянное, но и заработать в разы больше. Только нужно платить и пополнять счет. Доверчивый Валентин по-прежнему верил в это: им двигало желание «вернуть свое», и, конечно же, он все еще

надеялся, что действительно сможет заработать баснословные деньги.

В итоге в течение месяца Валентин перечислил злоумышленникам порядка 20 тысяч долларов США. Для этих целей он одолжил деньги у знакомых, взял даже кредит в банке. Но все тщетно: на курсах валют заработать так и не удалось, и приложение каждый раз «вгоняло» мужчину в «минус», вновь и вновь требуя финансовых вливаний.

Когда Валентин обратился в милицию, оказалось, что оснований для возбуждения уголовного дела в данном случае нет, поскольку перед тем, как установить приложение и перечислить деньги, он подписал соглашение, а точнее «Условия использования М01-4.сот». Пункт 7 данного документа называется «Отказ от обязательств». Там четко прописано, что пользователь (в нашем случае — Валентин) осознает и соглашается с тем, что использует сайт www/mql4.com НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК и что данный сайт предоставляется на основе принципов «как есть» и «при наличии» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. Далее выдержка из этого же седьмого пункта: «Использование вышеупомянутого сайта осуществляется вами на ваш собственный риск, и что ПОЛНЫЙ РИСК ОТНОСИТЕЛЬНО удовлетворительного качества, работоспособности, точности и ЗАТРАТ НЕСЕТЕ ВЫ…» (т.е. опять же пользователь). Проще говоря, мужчина добровольно перечислял деньги, подписав при этом документ (вероятнее всего, не изучив его должным образом), по которому он соглашается со всеми возможными рисками…

Теперь вернуть потерянные деньги практически невозможно. Мобильные телефоны незнакомца-мужчины и девушки Екатерины давно недоступны, да и договор подписан Валентином добровольно. Можно попробовать взыскать деньги через суд, только вот кто и на каких основаниях вернет столь внушительную сумму потерпевшему — не понятно.

Хочется, чтобы эта история стала наглядным уроком для тех, кто излишне доверчив к незнакомым людям, кто готов на авантюры и стремится к легким деньгам. Давно известно: легких денег не бывает, тем более в интернете, а попасть в ловушку мошенников — проще простого.



Владимир СОКОЛОВ.

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