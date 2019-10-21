В Беларуси не создано финансовых условий для стимулирования деловой инициативы населения

Источник материала: Ежедневник





Согласно данным исследования IFC, около 35% частных белорусских компаний были основаны после привлечения средств у друзей и родственников, а не у соответствующих финансовых институтов. Европейцы лишь удивляются очередному белорусскому чуду.

На прошедшей в Минске конференции эксперт по гарантийным фондам IFC Джеймс Хаммерсли представил результаты исследования, проведенного Международной финансовой корпорацией.

В исследовании, которое проводилось около 9 месяцев, приняли участие более 700 малых и средних предприятий Беларуси. Полученные данные позволили сделать некоторые, неожиданные для нас и IFC выводы.

Согласно полученным данным, в Беларуси около 35% частных компаний были основаны после привлечения средств у родственников, друзей и знакомых. И это только те компании, которые действуют до сих пор, то есть смогли как-то развиться и закрепиться на рынке. А сколько потерпели крах? Этого, к сожалению, никто не знает.

Для Европы подобный источник финансирования малого и среднего предпринимательства вообще нонсенс.

"Удивительно", - только и смог сказать по этому поводу Джеймс Хаммерсли.

Получается, что государство кровно заинтересованно в развитии предпринимательства, а бремя финансирования МСП переложено на плечи простых людей, которые в большинстве своем даже не способны оценить риски от подобного рода инвестирования средств. Впрочем, это даже инвестированием назвать сложно.

При этом, согласно данным исследования, из ныне существующим МСП нуждаются в финансировании около 25%. Из них только 32% готовы обратиться в банки за получением кредита. Между тем, ныне существующий спрос на заемные средства составляет более 100 млн рублей.

Банки также заинтересованы в привлечении новых клиентов со стороны МСП и готовы выдавать им кредиты, но есть несколько нюансов, затрудняющих весь процесс. В ходе исследования банкиры назвали ряд проблемных вопросов, которые требуют решения. Это финансовое положение заемщиков, ликвидность залогового обеспечения и макроэкономические риски. Некоторые банки признались, что неохотно идут на выдачу кредитов в белорусских рублях, хотя казалось бы национальная валюта в последнее время довольно стабильна. По всеобщему признанию, рынку сегодня необходим принципиально новый кредитный продукт, который банкиры могли бы предложить МСП без обеспечения, а под гарантии, например, Фонда финансовой поддержки предпринимателей. Проблема лишь в том, что при текущей потребности в 100 млн рублей капитал фонда составляет всего 6,7 млн рублей. А другого финансового института, который мог бы выступать гарантом по займам для МСП, в Беларуси нет. Даже на горизонте не видно.