Педагоги полюбили большую, светлую и уютную среднюю школу №11 города Бреста! За что?

Источник материала: Виртуальный Брест

А задумывались вы когда-нибудь, что значит для вас школа, в которой вы учились, будучи учеником? Школа, в которой вы, если вы учитель, работаете? Ведь это место совершенно особенное. Не верите? Поверьте! Мы, педагоги, очень любим нашу большую, светлую, уютную среднюю школу №11 города Бреста! За что? Разве знают «за что», когда любят. Нам здесь просто хорошо, нам хочется сюда приходить.





Наш руководитель Кудей Людмила Васильевна – человек редчайший, отважная женщина, которая решилась руководить такой большой школой. Её внимательность и помощь поддерживают нас ежедневно. Её активность и энергичность заряжают нас бодростью. Её целеустремлённость убеждает нас, что нет невыполнимых задач – надо лишь найти нестандартное решение. Её оптимизм и жизнелюбие не дают опустить руки, когда случаются непростые ситуации, вызывают уверенность в завтрашнем дне и придают силы. Как руководитель, Людмила Васильевна заслуживает самых высоких оценок и самых тёплых слов.

30 августа, переступив порог школы и увидев горящие глазки своих учеников, мы окунулись в атмосферу бурной школьной жизни.

Материальная база нашей школы позволяет учителям более глубоко, творчески проводить уроки, нестандартные уроки с использованием интерактивных средств обучения.





Помимо уроков в школе на высоком уровне проводится воспитательная работа. За такой короткий период времени проведено много различных мероприятий. В первой половине сентября была проведена акция «День радости и позитива», которая оставила приятные воспоминания.

Также был проведён «Единый день безопасности» при поддержке ГОЧС «Моя семья – моя безопасность». Хорошо налажена в школе и спортивная жизнь. Проводятся в шестой школьный день спортландии, соревнования. Был проведён спортивный праздник «День спорта и здоровья».





На базе нашей школы проходил второй этап легкоатлетического спортивного массового мероприятия «300 талантов королевы». Наши дети приняли участие в арт-терапевтическом мастер-классе «Народная кукла, как метод психологической коррекции различных состояний». Дети получили много положительных эмоций.





Многие родители с удовольствием принимают участие в мероприятиях.

В октябре на базе школы была проведена акция по профилактике ДДТТ «Посвящение первоклассников в пешеходы», организованная Управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома. Вы бы видели радостные лица первоклассников! Как здорово, что на базе нашей школы прошла эта акция!

В нашей школе создана безбарьерная среда для учащихся, что позволяет каждому ребёнку чувствовать себя комфортно, получать максимум позитива. В школе много талантливых, одаренных, творческих, эрудированных, спортивных и просто замечательных учеников. Школа и учителя гордятся своими ребятами.

Приятно видеть увлечённые глаза родителей, которые вместе с ребятами школы приняли участие в акции «Сохрани дерево – сдай макулатуру». Собрано 5 тонн макулатуры.

Выражаем огромную благодарность родителям учащихся средней школы №11 города Бреста за активное участие в сборе макулатуры.

Школа – это как второй дом, в ней проводишь почти половину своей жизни. Учитель – это не просто профессия, а часть жизни каждого человека. Мы должны все вместе: и родители, и учителя, и дети - создать дружескую, сплочённую атмосферу, которая принесёт каждому положительные эмоции, радость и успех.

Весь коллектив школы надеется на поддержку и понимание со стороны родителей. Вместе мы преодолеем любые трудности!