 Волонтеры проводят работу на сельскохозяйственных ярмарках Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодные осенние ярмарки – хороший способ пополнить запасы на зиму. Большим выбором продукции радуют покупателей продавцы ярмарок. А о том, чтобы для пожилых людей покупки оказались в радость, заботятся волонтеры Брестской городской организации ОО « БРСМ», которые принимают активное участие в сельскохозяйственных ярмарках, расположенных во всех районах города Бреста.





- Наши волонтеры работают на ярмарках каждую субботу с 9.00 до 15.00. Помощь наших волонтеров заключается в погрузке и доставке купленной на ярмарке продукции ветеранам Великой отечественной Войны, инвалидам I и II групп, а также пожилым людям - сказал второй секретарь Брестского городского комитета ОО "БРСМ" Зорин Александр.







Напоминаем, что сезон сельскохозяйственных ярмарок завершит свою работу 26 октября.





