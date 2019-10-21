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Волонтеры проводят работу на сельскохозяйственных ярмарках Бреста

22.10.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодные осенние ярмарки – хороший способ пополнить запасы на зиму. Большим выбором продукции радуют покупателей продавцы ярмарок. А о том, чтобы для пожилых людей покупки оказались в радость, заботятся волонтеры Брестской городской организации ОО « БРСМ», которые принимают активное участие в сельскохозяйственных ярмарках, расположенных во всех районах города Бреста.

Волонтеры проводят работу на сельскохозяйственных ярмарках Бреста

- Наши волонтеры работают на ярмарках каждую субботу с 9.00 до 15.00. Помощь наших волонтеров заключается в погрузке и доставке купленной на ярмарке продукции ветеранам Великой отечественной Войны, инвалидам I и II групп, а также пожилым людям - сказал второй секретарь Брестского городского комитета ОО "БРСМ" Зорин Александр.

Волонтеры проводят работу на сельскохозяйственных ярмарках Бреста
 Волонтеры проводят работу на сельскохозяйственных ярмарках Бреста

Напоминаем, что сезон сельскохозяйственных ярмарок завершит свою работу 26 октября.

Волонтеры проводят работу на сельскохозяйственных ярмарках Бреста
 Волонтеры проводят работу на сельскохозяйственных ярмарках Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  Ежегодные осенние ярмарки – хороший способ пополнить запасы на зиму. Большим выбором продукции радуют покупателей продавцы ярмарок. А о том, чтобы для пожилых...
 
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