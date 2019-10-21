Автовладельцы сами себя предупреждают - нечего тянуть, пора менять резину!

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы присоединяемся к предупреждениям и подтверждаем - самое время для тех, кто не собирается на недельку "махнуть" в тёплые страны и оставить своё транспортное средство в покое.





Меняем не просто "лысую", как на фото ниже, а именно "летнюю" на "зимнюю" резину.





Аномальное тепло порадует до середины недели, а уже с четверга осень начнет вступать в свои права. Воздух постепенно будет охлаждаться, начнутся дожди. К концу недели максимум, на который можно рассчитывать – 12-14 градусов тепла.