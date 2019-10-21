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Белорусские строители помогут в возведении объектов к Универсиаде
22.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские строители готовы помочь в возведении спортивных объектов ко Всемирной Универсиаде, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Об этом президент Александр Лукашенко рассказал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, передает телеканал «МИР 24».
Сегодня товарооборот между Беларусью и Свердловской областью составляет 430 миллионов долларов.
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Об этом президент Александр Лукашенко рассказал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
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