Белорусские строители помогут в возведении объектов к Универсиаде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские строители готовы помочь в возведении спортивных объектов ко Всемирной Универсиаде, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Об этом президент Александр Лукашенко рассказал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, передает телеканал «МИР 24».

«Так уж случилось в последнее время, что Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов. Мы рассматриваем развитие сотрудничества с вами, со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений. Я часто также говорю о том, что в свое время, когда между Россией и Беларусью были не лучшие времена (бывали и такие), именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло Союз Беларуси и России», – заявил Лукашенко.

Сегодня товарооборот между Беларусью и Свердловской областью составляет 430 миллионов долларов.