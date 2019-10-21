Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня по телеканалу Беларусь 3 выступили кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Волковысскому избирательному округу № 48 Иосиф Полубятко, Юрий Рюмин, Павел Поконечный, Арсений Попелушко и Павел Станевский.

Продолжительность каждого ролика не более пяти минут.

Свою предвыборную программу претенденты могут также опубликовать в одной из республиканских газет («Звязда», «Рэспубліка»), или в соответствующей областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных, городских газетах. Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 октября.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.