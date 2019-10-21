В проблемной новостройке на Широкой в Минске будут делать капремонт

Источник материала: Tut.by

В проблемной новостройке на Широкой, 3 опять неспокойно: жильцы заметили, что с фасада дома специалисты снимают утеплитель, и позвонили в редакцию. «Непонятно, зачем трогают фасад? Работы уже с месяц, как заглохли, за это время укрепили только три колонны из одиннадцати, и что будет дальше — неизвестно», — рассказал житель дома по имени Сергей. REALTY.TUT.BY побывал на месте и узнал у специалистов, что они обнаружили и какой дальнейший механизм их действий. Подробнее — в материале.





Напомним, о проблемах новостройки на улице Широкой, 3 в Минске общественность узнала 26 апреля: в этот день из нее эвакуировали всех жильцов. Оказалось, что во втором подъезде дома обнаружили дефект несущей колонны и для его устранения в целях безопасности пришлось вывести всех людей.





Колонну укрепили двутаврами, но проблемы у жильцов продолжались: в стенах появлялись новые трещины, осыпалась штукатурка, а в третьем подъезде обнаружилась еще одна проблемная колонна. Для обследования технического состояния строительных конструкций дома была создана специальная комиссия. Опасения людей были не напрасны: эксперты обнаружили еще одиннадцать колонн, которым требуется усиление. Десять из них находились в подвале и еще одна на уровне первого этажа.



Так выглядела колонна в третьем подъезде до усиления



А так — после

Причиной этих многочисленных дефектов стало использование бетона более низкого класса, чем требовалось по проектной документации, а также нарушение технологии выполнения монолитных работ.



Колонна, которая на фото справа, тоже была усилена

Алгоритм решения проблемы был такой: в первую очередь, согласно рекомендации специалистов, надо было срочно усилить три колонны — две в техническом подполье и одну на первом этаже третьего подъезда. Их уже усилили, и теперь продолжают мониторить весь дом. Частью этого мониторинга стало исследование фасада, которое и озадачило жильцов дома.



Исследованием фасада занимался Валерий Пастушков, кандидат технических наук, ведущий специалист научно-производственного предприятия «Стройреконструкция»

— Специалисты «Стройреконструкции» определили несколько сомнительных участков наружной конструкции, требующих детального внимания (места, где образовались трещины на фасаде, а также вздутия штукатурки. — Прим. TUT.BY). Чтобы понять, в каком состоянии находится бетон, вскрывается весь отделочный слой. Датчиком проверяется качество бетона, и, если все хорошо, место, где брали пробу, сразу же заделывается, — рассказала Елена Стефанова, начальник производственного отдела ЖКХ Советского района. — Большая часть проб оказалась хорошей. А вот место пробы участка фасада между вторым и третьим подъездом требует дополнительного наблюдения: оттуда взяли пробы бетона для изучения.



Елена Стефанова, начальник производственного отдела ЖКХ Советского района

Следить за состоянием дома будут до конца декабря. Усиление же оставшихся восьми колонн — все расположены в техническом подполье — проведут за счет капремонта: дом включат в программу следующего года.

— Чтобы устранить все недостатки по дому, которые выявили специалисты, нам необходимо поставить дом на капремонт. Состояние оставшихся восьми колонн отнесено к третьей категории, которая не предполагает срочности. Их усиление и будет выполнено в рамках капитального ремонта дома. Проектирование начнется, предположительно, в январе 2020 года, когда на руках будет итоговый отчет о состоянии конструкций дома. При разработке проектно-сметной документации будут учтены все рекомендации, выданные при проведении мониторинга дома, — объяснила Елена Стефанова и заверила, что мониторинг дома продолжится вплоть до начала капремонта.





Сегодня глава администрации Советского района Юрий Трущенко проведет встречу с населением, где в том числе будут рассмотрены и вопросы жильцов дома на Широкой, 3. В качестве экспертов будут специалисты УП «Стройреконструкция» и ЖКХ района. Встреча пройдет в актовом зале средней школы № 66, в 19.00.

История кратко: Многоквартирный дом на улице Широкой, 3 сдали в эксплуатацию в 2013 году. Заказчиком строительства был УКС Советского района. При строительстве здания сменились четыре подрядные организации. Жильцы предполагают, что первая из них, турецкая компания «Лайрон», некачественно выполнила работы по заливке несущих колонн и плит перекрытия на уровне 1−2-х этажей. Год назад жильцы заметили, что деформировалась несущая колонна во втором подъезде дома. Спустя год специалисты приступили к восстановлению ее несущей способности, ради чего 26 апреля пришлось на полдня эвакуировать всех жильцов дома. Но на этом проблемы не закончились: жильцы заметили, что дом «поехал», — появились новые трещины в квартирах и местах общего пользования. А в нежилом помещении третьего подъезда были обнаружены еще две несущие колонны, которые начали деформироваться. Местные власти пообещали, что специалистами будет обследовано все здание. В результате обследования дефектными были признаны еще 11 (!) колонн. Пока укрепили только три из них. Восемь колонн усилят уже в рамках капремонта дома.