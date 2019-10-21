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В проблемной новостройке на Широкой в Минске будут делать капремонт
Источник материала: Tut.by
В проблемной новостройке на Широкой, 3 опять неспокойно: жильцы заметили, что с фасада дома специалисты снимают утеплитель, и позвонили в редакцию. «Непонятно, зачем трогают фасад? Работы уже с месяц, как заглохли, за это время укрепили только три колонны из одиннадцати, и что будет дальше — неизвестно», — рассказал житель дома по имени Сергей. REALTY.TUT.BY побывал на месте и узнал у специалистов, что они обнаружили и какой дальнейший механизм их действий. Подробнее — в материале.
Напомним, о проблемах новостройки на улице Широкой, 3 в Минске общественность узнала 26 апреля: в этот день из нее
Колонну укрепили двутаврами, но
Причиной этих многочисленных дефектов стало использование бетона более низкого класса, чем требовалось по проектной документации, а также нарушение технологии выполнения монолитных работ.
Алгоритм решения проблемы был такой: в первую очередь, согласно рекомендации специалистов, надо было срочно усилить три колонны — две в техническом подполье и одну на первом этаже третьего подъезда. Их уже усилили, и теперь продолжают мониторить весь дом. Частью этого мониторинга стало исследование фасада, которое и озадачило жильцов дома.
— Специалисты «Стройреконструкции» определили несколько сомнительных участков наружной конструкции, требующих детального внимания (места, где образовались трещины на фасаде, а также вздутия штукатурки. — Прим. TUT.BY). Чтобы понять, в каком состоянии находится бетон, вскрывается весь отделочный слой. Датчиком проверяется качество бетона, и, если все хорошо, место, где брали пробу, сразу же заделывается, — рассказала Елена Стефанова, начальник производственного отдела ЖКХ Советского района. — Большая часть проб оказалась хорошей. А вот место пробы участка фасада между вторым и третьим подъездом требует дополнительного наблюдения: оттуда взяли пробы бетона для изучения.
Следить за состоянием дома будут до конца декабря. Усиление же оставшихся восьми колонн — все расположены в техническом подполье — проведут за счет капремонта: дом включат в программу следующего года.
— Чтобы устранить все недостатки по дому, которые выявили специалисты, нам необходимо поставить дом на капремонт. Состояние оставшихся восьми колонн отнесено к третьей категории, которая не предполагает срочности. Их усиление и будет выполнено в рамках капитального ремонта дома. Проектирование начнется, предположительно, в январе 2020 года, когда на руках будет итоговый отчет о состоянии конструкций дома. При разработке проектно-сметной документации будут учтены все рекомендации, выданные при проведении мониторинга дома, — объяснила Елена Стефанова и заверила, что мониторинг дома продолжится вплоть до начала капремонта.
Сегодня глава администрации Советского района Юрий Трущенко проведет встречу с населением, где в том числе будут рассмотрены и вопросы жильцов дома на Широкой, 3. В качестве экспертов будут специалисты УП «Стройреконструкция» и ЖКХ района. Встреча пройдет в актовом зале средней школы № 66, в 19.00.
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Мы узнали, как сейчас обстоят дела в проблемной многоэтажке и почему там укрепили только три колонны из одиннадцати.
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