«Штраф отменили, права вернули». Финал истории с «пьяной» ездой на электросамокате

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Непредсказуемое продолжение получила резонансная история со штрафом за езду на самокате в нетрезвом виде, которая произошла в Минске в конце лета. Напомним, что управлявший самокатом Александр был оштрафован на 1275 рублей и «лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года». После суда штраф отменили, права вернули, а вот самокат — все еще нет.



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Хоть Александр с супругой и обращались за помощью в СМИ, надежд на благополучное разрешение ситуации у семьи было немного. Многие юристы, которые комментировали эту историю, поддерживали сторону ГАИ. Однако адвокат Степан Данилевич решил побороться : он поставил под сомнение факт нахождения Александра в состоянии алкогольного опьянения и обосновал, почему электросамокат не является механическим транспортным средством.

По поводу якобы нетрезвого состояния Александра доводы защитника были таковы: не приняты во внимание пределы абсолютной погрешности прибора, который используется при освидетельствовании водителей. Напомним, при первом продуве прибор показал 0,32 промилле, при втором — 0,29. Погрешность прибора (и это официальные данные) составляет 0,04 промилле.

— Следовательно, результат первой пробы освидетельствования равный 0,32 промилле, в действительности мог быть как 0,36 промилле, так и 0,28 промилле, а результат второй пробы равный 0,29 промилле не является алкогольным опьянением, — заявил Александр в своей жалобе. Эта погрешность, напомним, трактуется в пользу водителя (ч. 4, ст. 2.7 ПИКоАП).

Что касается главного вопроса — транспортное ли средство электросамокат — здесь адвокат и Александр, опираясь на действующее законодательство, настаивали на том, что данный самокат никак не механическое транспортное средство, а спортивный инвентарь, который относится к средствам передвижения.

— Установка на самокат, роликовые коньки, роликовые доски и т.п. электродвигателей не превращает их в механические транспортные средства, а делает их спортивным инвентарем, позволяющим для передвижения на нем использовать электрическую тягу, — сказано в жалобе. Отметим, что самокат Александра технически не может развивать скорость выше 25 км/ч. То есть, даже по тем изменениям, которые анонсирует ГАИ, его водитель будет приравнен к пешеходам.

Правда, добиться справедливости оказалось не так просто. Жалобу, адресованную в суд (согласно ПИКоАП жалоба в суд должна подаваться через РУВД), у Александра приняли в РУВД со второго раза, а все бумаги долго ходили по инстанциям. По словам адвоката Степана Данилевича, при подаче документов грубо нарушались нормы законодательства об обращениях граждан.

В итоге суд Первомайского района г. Минска отменил не вступившее в силу постановление ГАИ Первомайского РУВД, признав его незаконным и необоснованным, а дело об административном правонарушении прекратил. Суд пришел к выводу, что состояние алкогольного опьянения у Александра материалами дела достоверно не установлено, а также не признал электросамокат механическим транспортным средством.





Теперь Александр, воспитывающий двух малолетних детей, восстановлен в праве на занятие деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и не будет платить неподъемный для семьи штраф.

Отметим, что хоть суд и рассмотрел жалобу 4 октября, Александру до сих пор не вернули электросамокат. Да и о самом рассмотрении дела самокатчика уведомить «забыли»: о решении суда он узнал только в конце прошлой недели.

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