В Несвиже прошла акция «Прекрасен мир любовью материнской»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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14 октября, по установившейся в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» традиции, на улицах города проводилась акция «Прекрасен мир любовью материнской», посвященная самым дорогим людям — мамам. В этот день хочется говорить слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, заботу, нежность и ласку. Во время акции волонтеры Центра вручали милым дамам памятные открытки и цветы, озаряя их лица улыбками.





Екатерина Колодинская,

специалист по социальной работе

ГУ «Несвижский районный территориальный центр

социального обслуживания населения».