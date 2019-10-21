С рекомендациями для домовладельцев

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Профилактическая работа по пожарной безопасности в жилищном фонде региона продолжается.

Работники Несвижского РОЧС в составе смотровых комиссий проводят профилактический осмотр домовладений граждан, беседуют с жильцами о необходимости соблюдения основных требований правил пожарной безопасности. Спасатели напоминают не только о необходимости установки автономных пожарных извещателей, но и недопущении курения в домовладениях, особенно в состоянии алкогольного опьянения, а также о недопущении оставления малолетних детей без присмотра.

Не остался без внимания и вопрос о подготовке жилищ к отопительному периоду. Огнеборцы рекомендуют сохранять постоянную бдительность при использовании электрических, газовых и отопительных приборов.

В домовладениях, где имеются недостатки, спасатели дают рекомендации по скорейшему их устранению.

Всем жильцам вручаются памятки о безопасной жизнедеятельности, а в семьях, где воспитываются дети, спасатели оставляют наглядно-изобразительную продукцию, предназначенную для детей, рассказывают о мультсериале «Волшебная книга МЧС» и о мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом».

«НН».