Перепись-2019. Для улучшения качества жизни

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В эти дни в нашей стране проходит перепись населения — специально организованное, систематическое, сплошное государственное статистическое наблюдение, целью которого является получение актуальных данных о численности и составе населения.

В ходе нынешней переписи жителям Беларуси предоставляется возможность выбрать для себя один из трех способов ответить на вопросы переписного листа: самостоятельно через интернет, на стационарном участке либо пройти опрос на дому.

Перепись проводится с 4 по 30 октября по состоянию на 0 часов 4 октября 2019 г. События, произошедшие после даты проведения переписи, не учитываются. Переписные листы не заполняются на детей, родившихся после 4 октября 2019 г., но заполняются на лиц, умерших после этой даты.

В пятницу, 18 октября, закончилась возможность самостоятельно заполнить переписные листы посредством специализированного программного обеспечения в сети Интернет. Со вчерашнего дня, 21 октября, и по 30 октября основной состав переписчиков проводит опрос респондентов по месту жительства (пребывания) на территории закрепленных счетных участков, резервный состав временного переписного персонала продолжает опрос респондентов на стационарных участках.

Перепись населения дает уникальную возможность собрать все сведения о каждом человеке, всё вместе и одновременно, и тем самым получить комбинацию всех учтенных программой признаков.

Изменился перечень вопросов, которые будут заданы населению. В программу переписи 2019 года включено 49 вопросов, тогда как 10 лет назад их было 37. Некоторых граждан насторожило, что, кроме традиционных вопросов, касающихся информации о самом респонденте, составе его семьи, жилищных условиях, есть и новые. Это вопросы на тему сельскохозяйственной деятельности (наличие у домохозяйства земельных участков, их местонахождение и использование). Нужно понимать, что полученные от домашних хозяйств данные будут использоваться только для оценки объемов производимой ими продукции и их вклада в обеспечение продовольственной безопасности страны, а не в каких-либо иных целях. Если бы государство хотело ввести налог, как говорят в народе, «на огород», ему было бы достаточно тех данных, которые уже есть у Белстата. К тому же, ООН рекомендует странам проводить сельскохозяйственную перепись, а в Беларуси ее решили совместить с обычной — вопросы о вашем огороде и хозяйстве нужны для разработки государственных программ.

На основе полученной информации будут строиться все прогнозы развития, начиная от социально-экономического, демографического до формирования бюджетов в конкретных областях, районах. От этого зависит, сколько и где будет построено новых школ, детских садов, больниц, где пройдут новые маршруты транспорта. На все эти важные вопросы даст ответ перепись населения.

«НН».