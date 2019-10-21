ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перепись-2019. Для улучшения качества жизни

22.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В эти дни в нашей стране проходит перепись населения — специально организованное, систематическое, сплошное государственное статистическое наблюдение, целью которого является получение актуальных данных о численности и составе населения.

В ходе нынешней переписи жителям Беларуси предоставляется возможность выбрать для себя один из трех способов ответить на вопросы переписного листа: самостоятельно через интернет, на стационарном участке либо пройти опрос на дому.

Перепись проводится с 4 по 30 октября по состоянию на  0 часов 4 октября 2019 г. События, произошедшие после даты проведения переписи, не учитываются. Переписные листы не заполняются на детей, родившихся после 4 октября 2019 г., но заполняются на лиц, умерших после этой даты.

В пятницу, 18 октября, закончилась возможность самостоятельно заполнить переписные листы посредством специализированного программного обеспечения в сети Интернет. Со вчерашнего дня, 21 октября, и по 30 октября основной состав переписчиков проводит опрос респондентов по месту жительства (пребывания)  на территории закрепленных счетных участков, резервный состав временного переписного персонала продолжает опрос респондентов на стационарных участках.

Перепись населения дает уникальную возможность собрать все сведения о каждом человеке, всё вместе и одновременно, и тем самым получить комбинацию всех учтенных программой признаков.

Изменился перечень вопросов, которые будут заданы населению. В программу переписи 2019 года включено 49 вопросов, тогда как 10 лет назад их было 37. Некоторых граждан насторожило, что, кроме традиционных вопросов, касающихся информации о самом респонденте, составе его семьи, жилищных условиях, есть и новые. Это вопросы на тему сельскохозяйственной деятельности (наличие у домохозяйства земельных участков, их местонахождение и использование). Нужно понимать, что полученные от домашних хозяйств данные будут использоваться только для оценки объемов производимой ими продукции и их вклада в обеспечение продовольственной безопасности страны, а не в каких-либо иных целях. Если бы государство хотело ввести налог, как говорят в народе, «на огород», ему было бы достаточно тех данных, которые уже есть у Белстата. К тому же, ООН рекомендует странам проводить сельскохозяйственную перепись, а в Беларуси ее решили совместить с обычной — вопросы о вашем огороде и хозяйстве нужны для разработки государственных программ.

На основе полученной информации будут строиться все прогнозы развития, начиная от социально-экономического, демографического до формирования бюджетов в конкретных областях, районах. От этого зависит, сколько и где будет построено новых школ, детских садов, больниц, где пройдут новые маршруты транспорта. На все эти важные вопросы даст ответ перепись населения.

«НН».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти дни в нашей стране проходит перепись населения — специально организованное, систематическое, сплошное государственное статистическое наблюдение, целью...
 
Новости дня
Новости разные
 
На протяжении всей службы являлся примером для коллег по работе и наставником для молодого поколения. На заслуженный отдых ушел начальник Несвижского РОВД  подполковник милиции Андрей Петрученя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика