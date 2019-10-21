На протяжении всей службы являлся примером для коллег по работе и наставником для молодого поколения. На заслуженный отдых ушел начальник Несвижского РОВД  подполковник милиции Андрей Петрученя

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Андрей Николаевич родился 7 апреля 1973 года в г. Бобруйске. В 1995 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, а в 2005 году — Академию МВД Республики Беларусь. Работу в милиции начинал с должности опер-уполномоченного уголовного розыска. За время своей службы неоднократно был отмечен различными наградами, главная из которых — медаль «За безупречную службу».





На торжественном мероприятии заместитель начальника УВД Минского облисполкома полковник милиции Роман Романчук поблагодарил Андрея Николаевича за службу, отметил его порядочность и искренность как человека и офицера, умение руководить личным составом и добиваться высоких результатов служебной деятельности. Из рук заместителя начальника УВД подполковник милиции Андрей Петрученя получил пенсионное удостоверение и памятный сувенир. Почетную грамоту Несвижского райисполкома ему вручил глава районной вертикали власти Александр Ломский.









Теплые слова признательности в этот день прозвучали и от представителей суда, прокуратуры, организаций района, руководителей и сотрудников РОВД.

«НН».