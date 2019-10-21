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На протяжении всей службы являлся примером для коллег по работе и наставником для молодого поколения. На заслуженный отдых ушел начальник Несвижского РОВД  подполковник милиции Андрей Петрученя

22.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Андрей Николаевич родился 7 апреля 1973 года в г. Бобруйске. В 1995 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, а в 2005 году — Академию МВД Республики Беларусь. Работу в милиции начинал с должности опер-уполномоченного уголовного розыска. За время своей службы неоднократно был отмечен различными наградами, главная из которых — медаль «За безупречную службу».

На протяжении всей службы являлся примером для коллег по работе и наставником для молодого поколения. На заслуженный отдых ушел начальник Несвижского РОВД  подполковник милиции Андрей Петрученя

На торжественном мероприятии заместитель начальника УВД Минского облисполкома полковник милиции Роман Романчук поблагодарил Андрея Николаевича за службу, отметил его порядочность и искренность как человека и офицера, умение руководить личным составом и добиваться высоких результатов служебной деятельности. Из рук заместителя начальника УВД подполковник милиции Андрей Петрученя получил пенсионное удостоверение и памятный сувенир. Почетную грамоту Несвижского райисполкома ему вручил глава районной вертикали власти Александр Ломский.

На протяжении всей службы являлся примером для коллег по работе и наставником для молодого поколения. На заслуженный отдых ушел начальник Несвижского РОВД  подполковник милиции Андрей Петрученя

Начальник Несвижского РОВД, подполковник милиции Андрей Петрученя
с заместителем начальника УВД Минского облисполкома полковником милиции
Романом Романчуком

На протяжении всей службы являлся примером для коллег по работе и наставником для молодого поколения. На заслуженный отдых ушел начальник Несвижского РОВД  подполковник милиции Андрей Петрученя

Теплые слова признательности в этот день прозвучали и от представителей суда, прокуратуры, организаций района, руководителей и сотрудников РОВД.

«НН».


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Андрей Николаевич родился 7 апреля 1973 года в г. Бобруйске. В 1995 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, а в
 
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