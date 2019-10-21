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Срок уплаты — до 15 ноября

22.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Инспекция МНС Республики Беларусь по Несвиж- скому району напоминает о приближении срока уплаты имущественных налогов с физических лиц. Физические лица должны уплатить налог на недвижимость, земельный налог и арендную плату за землю на основании извещений налоговых органов не позднее 15 ноября 2019 года.

В числе налогоплательщиков — владельцы индивидуальных домовладений, двух и более квартир в многоквартирных домах, надворных построек, гаражей, машино-мест, земельных участков.

В случае неполучения по каким-либо причинам извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость, предлагаем обратиться в налоговый орган по месту нахождения соответствующего объекта (недвижимости, земельного участка) для уточнения сумм налогов, причитающихся к уплате в бюджет.

Кроме того, извещение налоговой инспекции можно найти на странице «личного кабинета» на сайте налоговой либо получить по электронной почте.

Уплатить указанные налоги можно через банк, платежно-справочные терминалы (инфокиоски), ЕРИП, отделения почтовой связи.

Суммы налогов, добровольно неуплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пени за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 15 % от неоплаченной суммы налога, но не менее пяти десятых базовой величины (12,75 рубля).

Не откладывайте уплату имущественных налогов на последний срок (15 ноября текущего года). Уплатив налоги досрочно, вы можете избежать очередей и сэкономить свое время.

Андрей МАТУСЕВИЧ,

начальник управления налогообложения

физических лиц  ИМНС по Несвижскому району.

 


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Инспекция МНС Республики Беларусь по Несвиж- скому району напоминает о приближении срока уплаты имущественных налогов с физических лиц. Физические лица
 
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