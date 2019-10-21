«Познай Беларусь-2019»: стартовал прием заявок на ХVI Республиканский туристический конкурс

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Стартовал прием заявок на ХVI Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь-2019». Он проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму и призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь, консолидировать усилия государственных органов, организаций, физических лиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как страны благоприятной для туризма, а также поощрять достижения туристической индустрии.

В конкурс включено 8 номинаций: «Я познаю Беларусь», «Экскурсовод года», «Туристическая компания года», «Средство размещения года», «Агроэкоусадьба года», «Материал года», «Проект года», «Музеи и объекты развлечения года», «Фотография года», «Рассказ о малой Родине».

Участвовать в конкурсе могут как организации, так и физические лица. Подробно ознакомиться с документами можно на сайте ww.belarustourism.by.

Срок подачи заполненных заявок — до 7 ноября 2019 г.