Как Белла Торн стала «порнозвездой», не снимаясь в порно

Источник материала: Tut.by

Американская актриса и певица, звезда канала Disney Белла Торн, которая недавно дебютировала в роли режиссера «фильма для взрослых», объявила о том, что будет работать с платформой Pornhub над алгоритмами, вычисляющими и блокирующими ролики с «порноместью».

С этим решением актрисы связана личная драматичная история.

Рассказывая об этой истории, Белла Торн начинает плакать.

Одна из ее собак — австралийская овчарка по кличке Ма — крутится у ее ног, всем своим видом выражая обеспокоенность.

Мы с Беллой Торн говорим о нападках на женщин в соцсетях, о депрессии и о том, как она стала одной из актрис, чье изображение чаще всего используется для создания дипфейков (фейковых порно с заменой лиц).

«Даже говорить об этом мне неприятно. Это заставляет меня просто ненавидеть все это», — говорит Белла Торн.

Но не это стало причиной ее слез.



Фото: Белла Торн

Мы сидим на террасе арендуемого Беллой Торн дома на набережной в канадском Садбери (провинция Онтарио). Это тихий город, где улицы осенью усыпаны кленовыми листьями. Белла Торн приехала сюда три месяца назад для съемок в фильме «Девочка» (Girl) с Микки Рурком в главной роли. В этом фильме она играет роль молодой женщины, которая возвращается в родной город, чтобы убить своего отца-насильника.

В этом году 22-летняя Белла Торн опубликовала книгу, посвященную психическому расстройству The Life Of A Wannabe Mogul: Mental Disarray, в которой она поделилась с читателями травматичным опытом, связанным с пережитым в детстве насилием.

Это серия повествований, в которых рассказывается о ее отчаянии, одиночестве и о сексуальном насилии, которому она подверглась, будучи еще ребенком.

В книге она рассказывает о своей незаживающей душевной ране, оставшейся после гибели отца, который разбился на мотоцикле, когда ей было девять лет. Она очень рано начала работать моделью, а затем сниматься в фильмах и сериалах. Известность ей принес сериал Disney «Танцевальная лихорадка!» (Shake It Up), где коллегой Беллы Торн по съемочной площадке была Зендая. Белла Торн в книге размышляет о своей потребности в романтических отношениях и о своей «пансексуальности», о которой так много писали СМИ.

«Связано ли это с тем, что всю свою жизнь я с раннего возраста подвергалась насилию и это мне кажется естественным?» — задается таким вопросом Белла Торн.

Книга, в которой Белла Торн, страдающая дислексией, сознательно допускает орфографические ошибки, оставалась в списке бестселлеров на Amazon в течение нескольких недель после поступления в продажу.

Сообщения от хакера

Это произошло после эмоционально выматывающего пресс-тура, связанного с выходом книги в июне этого года. Белла Торн получила сообщения с незнакомого номера.

«Я выхожу после интервью, почти плачу после разговора о книге, смотрю на телефон и вижу несколько своих откровенных фотографий», — вспоминает она.

Увидев фотографии, которые она когда-то отправила своему любовнику, Белла была просто ошеломлена. Она позвонила своему менеджеру и агенту, спрашивая совета, как поступить.

Затем ее телефон зазвонил снова. С неизвестного номера ей прислали еще больше ее фотографий топлес.

Новая порция сообщений с фотографиями пришла рано утром, когда Белла еще спала.

В книге Белла подробно рассказывает о сексуальном насилии, которому она подверглась еще в детстве (не раскрывая имени насильника), и объясняет, что о преступлении она не сообщила, потому что боялась, что ей не поверят.

Когда она увидела свои фотографии топлес, которые пришли с незнакомого телефона, ею овладело чувство, похожее на то, что ей довелось пережить в детстве.

«Вот опять. Снова есть кто-то, у кого в руках моя жизнь и кто принимает решения за меня. Опять то же самое. Опять кто-то заставляет делать меня то, что я не хочу», — говорит Белла Торн.

Поэтому она приняла решение использовать свои аккаунты в соцсетях. В твиттере у нее 7 млн подписчиков, в фейсбуке — 9 млн, на ее инстаграм подписаны 22 млн пользователей. В соцсетях она опубликовала свои фотографии топлес, которые пришли с неизвестного номера, скриншоты сообщений с угрозами от хакера и свои ответы на них.

«Я публикую это здесь, потому что я решила, что вы больше ничего от меня не получите», — написала Белла Торн.

Это было решение, которое предсказуемо поляризует общественное мнение.

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг во время очередного выпуска телешоу The View упрекнула Беллу Торн — не за публикацию откровенных фотографий, а за то, что она делала эти снимки вообще.

«Если ты знаменитость, не так важно, сколько тебе лет, не надо делать откровенных фотографий. Как только ты делаешь такую фотографию, она отправляется в облако и ее может заполучить любой хакер, который поставит себе цель взломать твой аккаунт. Если ты не знаешь об этом сегодня, в 2019 году, это проблема. Мне очень жаль», — сказала Вупи Голдберг.

Белла Торн ответила телеведущей в инстаграм, назвав ее замечание «нездоровым и отвратительным».

«Еще больнее от того, что это сказала женщина, которой я восхищаюсь», — говорит Торн.

«Люди говорят: „Нет, мои дети никогда так не сделают. О, нет“. На самом деле вы не решаетесь посмотреть на то, что происходит у вас дома… Каждый человек так или иначе делится своими переживаниями, как-то выражает свою симпатию в социальных сетях», — отвечает Белла Торн.

Она также говорит, что попытка публично стыдить молодых людей за такое поведение, когда они уже и так чувствуют себя униженными, скорее, приведет к ухудшению психологического состояния и может привести к серьезному психическому расстройству.

«Если такая фотография [откровенная] девочки или мальчика будет доступна всем преподавателям и ученикам в их школе, они и так будут думать о самоубийстве, а если они еще посмотрят такое интервью, они решат: «Да, я заслужил это», — говорит Белла Торн.

«Все думают, что на этом видео я»

По словам Беллы Торн, те фотографии топлес, которые она сама опубликовала, были ее настоящими фотографиями. Большое число порнографических видеороликов, где мелькает ее лицо, никакого отношения к ней не имеет. По ее словам, это монтаж и подделка, в которой используется ее изображение.

На одном из порно использован голос Беллы Торн — в тот момент, когда она плачет, рассказывая о смерти отца.

«Все думают, что на этом видео я. Они еще добавили субтитры: «папочка, папочка!» — говорит Белла Торн.

Программисты говорят, что технологии, позволяющие создавать подобные фейковые видео, используя всего лишь одну фотографию человека, будут доступны обычным пользователям уже менее чем через год. И это очень беспокоит Беллу Торн.

«Дело не в том, что можно будет использовать изображения любой знаменитости и создавать подобные дипфейки. А в том, что это создает условия для распространения детской порнографии», — говорит Белла Торн.

По ее словам, такие видео могут использоваться для мести, шантажа и оказания давления на молодых женщин, у которых, в отличие от нее, нет нескольких миллионов подписчиков в соцсетях.

Мы начинаем говорить о режиссерском дебюте Беллы Торн, о награде за ее первый фильм для взрослых «Она и он», который был опубликован на сайте Pornhub.

Она говорит, что решила снять фильм, потому что она считает, что в киноиндустрии мало женщин-режиссеров, которые могли бы изменить взгляд на женскую сексуальность.

Я прошу Беллу Торн прокомментировать недавнее расследование Би-би-си , в ходе которого журналисты выяснили, что владельцы порносайта Pornhub зарабатывают на роликах с «порноместью» и не спешат удалять их, когда к ним поступают соответствующие запросы от пострадавших.

Совершенно очевидно, что Белла Торн слышит об этом расследовании впервые и она потрясена этой новостью.

«Я не знала об этом», — говорит она и неожиданно начинает плакать.

«Ты связываешь себя с тем, что, как считаешь, сделает мир чуточку лучше. Я старалась, а оказывается, вместе с этим…» — говорит Белла Торн. На этих словах ее голос срывается.

Я спросил ее, не хочет ли она что-либо добавить по поводу вопроса о Pornhub позже, после того, когда она сможет познакомиться с расследованием и изучить проблему.

«Я не хочу, чтобы это было фальшиво. Поэтому я бы предпочла, чтобы вы использовали мой первый ответ», — сказала Белла Торн.

Интервью окончено.

Компания Mindgeek, которой принадлежит Pornhub, прокомментировала ситуацию с использованием роликов с порноместью так: «Мы стараемся создать для пользователей безопасную среду, где они могут делиться контентом и использовать его. Меньше всего мы хотели бы подорвать доверие, разрешая публиковать на сайте ролики с «порноместью».

В этот же день после интервью помощник Беллы Торн прислал мне сообщение с приглашением на мероприятие под названием «Убедитесь, что ваши друзья в порядке», которое посвящено депрессии и ее дестигматизации. Это очень важная для Беллы Торн тема, и она хотела бы, чтобы ее поклонники об этом знали.

Тремя днями позже я уже на вечеринке в Беверли Хиллз.

«Когда я была ребенком, я знала всего несколько людей, которые страдали от депрессии или боролись с этим расстройством. Сейчас можно сказать, что от депрессии страдает каждый человек, с кем ты знаком. Для этого должны быть причины. Лично для меня эти причины связаны с социальными сетями», — говорит Белла Торн во время своего выступления на мероприятии.

Когда я собираюсь уезжать, друг Беллы говорит нам, что сразу после нашего с ней интервью она связалась с Pornhub и что мы должны ждать какого-то объявления.

Вскоре после этого Белла Торн получила награду Pornhub за свой дебютный фильм «Она и Он».

Она поблагодарила представителей индустрии за теплый прием и признание, а также за понимание проблемы нехватки женщин среди режиссеров «фильмов для взрослых».

Во время выступления на вручении премии Белла Торн сделала отступление, осудив публикацию на сайте Pornhub роликов с порноместью.

«Мы сотрудничаем с Pornhub над введением алгоритма, который обеспечит большую безопасность для каждого пользователя», — сказала Белла Торн в заключение.