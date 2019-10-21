Специалисты выяснили, какие продукты нельзя есть натощак

Источник материала: Газета Авангард





Правильный завтрак — это не только залог хорошего самочувствия в течение дня, но и возможность сохранить здоровье на долгий период времени.

Какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок:

1. Кофе. Оптимальное время — после завтрака, когда в желудке уже есть пища. В противном случае могут возникнуть проблемы с органами желудочно-кишечного тракта.

2. Соки. Они плохо отражаются на состоянии слизистой. Плюс ко всему, насыщают организм фруктозой. Их лучше заменить на овощные смузи, которые насытят организм питательными веществами.

3. Кондитерские изделия. Такая привычка может стать причиной развития сахарного диабета и ожирения.

4. Холодная вода. Оптимальный вариант — жидкость комнатной температуры с добавлением лимонного сока.

Источник: belnovosti.by