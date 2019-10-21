«Муж выживает меня из дома, который принадлежит лично ему. А нам с детям некуда идти». Отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

Письмо нашей читательницы доказывает, что женщина, которая не знает о своих правах на момент замужества и рождения детей, может оказаться в незавидной ситуации. Со слов автора, муж отравляет ее жизнь и выживает из дома. Но вот в чем загвоздка: по документам дом принадлежит только ему, и женщине с детьми некуда уйти. Как не остаться без крыши над головой, объясняет адвокат.

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Фото: bigmir.net

— Помогите, пожалуйста, в решении моей трудной жизненной ситуации. В браке я с 2007 года. Нам на свадьбу подарили (на словах) дом и участок. В 2010 году оформили сделку дарения на мужа. В доме не было ничего: голые стены, вместо пола — песок. Мы начали делать там евроремонт, спустя 5 лет смогли туда вселиться. Возвели второй этаж, поменяли крышу, построили на участке баню и гараж. Поставили кованый забор вместо старого деревянного.

У нас двое детей. Одному 12 лет, а второму только 6 месяцев. Я в декретном отпуске. Муж делает мою жизнь невыносимой, он меня всячески выживает из дома. А идти мне некуда. Муж всячески указывает на то, что дом — это его собственность. Я хочу подать на развод, но не знаю, как мне грамотно поступить, чтобы мы с детьми не остались на улице?

Комментарий адвоката:

— В обращении вы указываете, что сейчас вашему младшему ребенку 6 месяцев. Это значит, что до достижения им трехлетнего возраста брак между вами и супругом может быть расторгнут в двух случаях:

По вашей инициативе;

По инициативе супруга, но только при наличии вашего письменного согласия на это.

Следует знать: в соответствии со ст. 35 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), расторжение брака недопустимо до достижения ребенком возраста трех лет без письменного согласия другого супруга при условии, что он проживает с ребенком и заботится о нем.

То есть еще на протяжении 2,5 лет без вашего согласия супруг не сможет расторгнуть брак между вами. Следовательно, пока что вы полностью контролируете этот вопрос. Это дает вам прекрасную возможность должным образом подготовиться к началу предстоящих судебных тяжб со своим супругом.

Важно: расторжение брака между вами и супругом будет рассматриваться исключительно в судебном порядке. Узнать все о том, куда обращаться с исковым заявлением о расторжении брака, какую государственную пошлину при этом оплачивать, что важно в таком иске отразить, какие сопутствующие вопросы возникают при расторжении брака вы можете, ознакомившись со статьей: «Советы адвоката: как правильно разводиться?» .

Что касается вопроса о том, есть ли у вас права на спорное имущество, то из вашего обращения усматриваются правовые и фактические основания для признания за вами доли в праве собственности на дом.

Добиваться цели вам придется в судебном порядке, поскольку из вашего письма ясно, что возможности получить долю мирным путем — путем достижения договоренности с супругом — невозможно.



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Останавливаться подробно на том, какими доказательствами для этого запастись, нам сегодня не нужно, поскольку эти вопросы уже были подробно рассмотрены в тексте «Думала, дом принадлежит мне и мужу, оказалось — только ему: адвокат о том, как оспорить договор дарения» . Рекомендую вам прочесть эту колонку, чтобы получить руководство к действию.

В то же время, обращаю ваше внимание на то, что как и в любом деле, в вашем важны подробности. Например, наличие у вас с супругом действующего брачного договора, по которому вы лишаетесь права претендовать на его личное имущество даже при условии того, что в период брака производятся вложения, существенно увеличивающие его стоимость, в корне изменит оценку сложившейся ситуации.

Кроме того, крайне важно, за счет каких денежных средств проводилась реконструкция дома. Если все вложения — личная собственность супруга (например, были подарены конкретно ему родителями), то это опять-таки ставит под сомнение ваше право претендовать на долю в спорном имуществе. И подобных подводных камней в этой категории дел — великое множество. Все они должны быть подвергнуты тщательной оценке.

Если в вашем случае все-таки есть сильная доказательная база, то в обязательном порядке рекомендую ставить вопрос не только о признании имущества совместно нажитым, но и о его разделе между вами и супругом в равных долях. За эти исковые требования вам придется уплатить государственную пошлину в размере 5% от стоимости той части недвижимого имущества, на которую вы претендуете в результате раздела.

По поводу размера государственной пошлины, которую вам придется уплатить при подаче иска: он будет напрямую зависеть от объема исковых требований, которые вы предъявите к супругу. За каждое требование придется доплачивать свою государственную пошлину.

Например, за требование об определении порядка пользования земельным участком государственная пошлина составит 3 базовые величины. Об определении порядка пользования домом — также 3 базовые величины. И так далее — перечень возможных исковых требований этим не ограничивается и зависит от целей, которые вы в конечном итоге преследуете, обращаясь в суд (например, хотите остаться проживать в доме вместе с супругом или же продать свою долю).

Важно знать: при подаче иска в суд вы действительно должны будете уплатить соответствующую государственную пошлину. Однако впоследствии, в случае выигрыша дела, понесенные расходы вы сможете взыскать с проигравшей стороны в споре, то есть со своего супруга.

Необходимо учитывать: законодательство предоставляет возможность освобождения от уплаты государственной пошлины при наличии оснований для этого. Подробно этот вопрос был рассмотрен в статье: «После развода муж „отжал“ обе квартиры. Адвокат отвечает читательнице, которая попала в трудную ситуацию» .

Я хочу акцентировать ваше внимание на еще одном важном обстоятельстве.

Даже если при детальном изучении вашего вопроса выяснится, что права претендовать на спорную недвижимость у вас нет, это не лишает вас права проживать в доме вплоть до достижения младшим ребенком возраста 18 лет. Более того, препятствием для этого не станет даже расторжение брака между вами и супругом.

Так, на сегодня супруг не может выселить вас из дома, поскольку вы и дети — члены его семьи. После расторжения брака вы (но не дети!) утратите этот статус. Тем не менее, выселить вас по такому очевидному, казалось бы, основанию, титульный собственник дома не сможет при условии соблюдения п. 3 постановления Президиума Верховного Суда Республики Беларусь № 3 от 26.06.2019 года «О практике применения судами жилищного законодательства при рассмотрении дел о выселении из жилых помещений по требованию собственника жилого помещения».

Следует знать: согласно этому пункту, несмотря на положения п. 2 ст.95 ЖК Республики Беларусь, родитель несовершеннолетнего ребенка, члена семьи собственника жилого помещения, при выполнении родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка может проживать с ним в одном жилом помещении до его совершеннолетия.

При этом подчеркивается, что это возможно и в том случае, когда сам родитель в результате расторжения брака утратил статус члена семьи собственника жилого помещения. Отмечу, что подробно этот вопрос уже был рассмотрен в статье: «Хочу выселить невестку с внучкой из своей квартиры. Как это сделать? На письмо свекрови отвечает адвокат» .

Мой личный совет: существуют простые гражданские дела, с которыми, с большим или меньшим успехом, может справиться практически любой гражданин, вне зависимости от его образования, опыта и уровня знаний в области права. Однако, не перестану подчеркивать, что есть и напротив — сложные дела, с которыми я настоятельно не рекомендую пытаться справиться своими силами. Такие попытки чреваты не только значительными затратами на неоправданные судебные расходы, но и утратой возможности отстоять свои права.

Дела о признании личного имущества одного из супругов совместно нажитым в период брака, исходя из моей личной адвокатской практики, относятся именно к категории сложных.

Для достижения желаемого результата я рекомендую вам прибегнуть к помощи адвоката.

Кроме того, практика адвокатов нашего бюро доказывает, что расторжение брака всегда влечет за собой обострение вопросов, которые касаются не только раздела имущества, но и воспитания несовершеннолетних детей.

Вы не задаете этих вопросов в своем обращении. Вместе с тем, конкретно в вашем случае, вопросы воспитания и места жительства детей могут непосредственно повлиять, в том числе, и на ваши права на спорное имущество. Например, смоделированная выше ситуация, при которой вы можете проживать в доме до достижения младшим ребенком 18-летнего возраста не сработает, если суд примет решение о том, что дети должны остаться на воспитании отца.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.